لافروف يرهن نهاية حرب أوكرانيا بموقف الغرب من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لجريدة إندونيسية، الأربعاء، إن الحرب في أوكرانيا «لن تنتهي ما لم يتوقف الغرب عن السعي لدحر روسيا».

وجاءت تصريحات الوزير الروسي قبيل محادثات رمزية يجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة دول حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، في اليوم الثاني والأخير من قمتهم المنعقدة في فيلنيوس.

وفي مقابلة أجرتها معه جريدة «كومباس» الإندونيسية قبيل اجتماعات يعقدها في جاكرتا هذا الأسبوع مع نظرائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، انتقد لافروف بشدة الولايات المتحدة وحلفاءها لدعمهم أوكرانيا.

لافروف يحدد شرط توقف الحرب في أوكرانيا

وقال لافروف إن النزاع في أوكرانيا «سيتواصل حتى يتخلى الغرب عن خططه لبسط الهيمنة وعن هوسه بتكبيد روسيا هزيمة استراتيجية من خلال دميتها كييف»، وأضاف: «لم تظهر أي مؤشرات على تغيير في مواقفهم، ونرى كيف تواصل أميركا والمتواطئون معها ضخ أسلحة في أوكرانيا ودفع (زيلينسكي) لمواصلة القتال».

ومن المقرر أن يحضر لافروف اجتماعات وزراء خارجية دول قمة جنوب شرق آسيا ومنتدى «آسيان» الإقليمي، الجمعة، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن. والتقى الوزيران لبرهة في مارس خلال اجتماع لمجموعة العشرين في الهند.

وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكبر هجوم له على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، عندما أمر قواته بغزو أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وقُتل أو جرح أكثر من 150 ألف شخص في الجانبين، حسب تقديرات غربية.

وأشاد لافروف بما اعتبره سياسة خارجية مستقلة تنتهجها جاكرتا إزاء النزاع. وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أول مسؤول آسيوي كبير يزور موسكو وكييف بعد الغزو.

لافروف: الغرب يتجاهل مبادرات من دول نامية

وقال لافروف إن الدول الغربية «تتجاهل مبادرات من دول نامية» بعد رفض كييف عرض ويدودو التوسط، وكذلك مقترح من وزير الدفاع الإندونيسي بإجراء استفتاء في مناطق محتلة في شرق أوكرانيا.

وأرسل داعمون غربيون لأوكرانيا أسلحة بعشرات مليارات الدولارات لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي. وأكد قادة الحلف الأطلسي في ختام اليوم الأول لقمتهم أن «مستقبل أوكرانيا هو في الحلف الأطلسي»، واختصروا بعض الشيء العملية التي يتعين على كييف اتباعها للانضمام إلى الحلف.

لكنّ الأعضاء في التحالف العسكري الغربي لم يحددوا جدولًا زمنيًا لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، ما يعكس قلق واشنطن إزاء خطر انجرارها إلى نزاع نووي مع روسيا. وفي مسعى لطمأنة زيلينسكي يُتوقع أن تُصدر مجموعة السبع إعلانًا حول دعم كييف طوال السنوات المقبلة لمساعدتها على دحر روسيا وردع أي عدوان جديد.