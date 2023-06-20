  • Alwasat News
Atwasat

قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 02:11 مساء
قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية لشخص يسجّل صوته في لوس أنجليس، 9 يونيو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

انتاب امرأة قلق بعدما سمعت صوت كريمتها وهي تبكي في مكالمة هاتفية، يزعم رجل فيها أنه خطف الفتاة ويطالب بفدية، إلا أنّ نبرة صوت الابنة لم تكن حقيقية بل مُبتكرة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي في محاولة للقيام بعملية احتيال، وهي مسألة مُقلقة تبرز مع هذه التكنولوجيا التي تشهد ازدهاراً في المرحلة الراهنة.

ويشير الخبراء إلى أنّ الخطر الأبرز للذكاء الاصطناعي يتمثّل في قدرة هذه التقنية على تبديدها تقريباً الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال، وتزويد المجرمين بأدوات فعّالة وغير مكلفة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتثير عمليات احتيال هاتفية حديثة باستخدام أدوات النسخ الصوتي المُستندة إلى الذكاء الاصطناعي والمتاحة بسهولة عبر الإنترنت، قلق السلطات الأميركية.

وتسمع جينيفر ديستيفانو، وهي أم تقيم في أريزونا، عبر الهاتف صوتاً يقول «ساعديني يا أمي، أرجوكِ ساعديني». وصدّقت الوالدة أنّ الصوت عائد لابنتها البالغة 15 عاماً والتي خرجت لممارسة للتزلج.

وتقول ديستيفانو لمحطة تلفزيونية محلية في حديث يعود إلى أبريل، «كان الصوت مطابقاً لصوت ابنتي مع طريقة بكائها نفسها»، مضيفةً «لم أشك للحظة في أنها قد لا تكون هي».

مليون دولار مقابل إطلاق سراح الفتاة
وطلب المحتال الذي اتّصل بالوالدة من رقم مجهول، الحصول على مليون دولار مقابل إطلاق سراح الفتاة.

وراهناً، تخضع هذه الحادثة التي وصلت إلى نهايتها سريعاً بعدما تمكّنت ديستيفانو من التواصل مع ابنتها، إلى تحقيق من السلطات المختصة، وكان لها دور في تسليط الضوء على عمليات الاحتيال المحتملة بفعل استخدام مجرمي الإنترنت برامج الذكاء الاصطناعي.

«عمليات تزييف عميق مقنعة»
ويؤكّد المدير التنفيذي لشركة «بلاكبيرد. ايه آي» وسيم خالد، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»، أنّ «النسخ الصوتي عبر الذكاء الاصطناعي والذي بات من شبه المستحيل تمييزه عن الصوت البشري، يتيح للأشخاص السيئي النية كالمحتالين الحصول على معلومات ومبالغ من الضحايا بأسلوب أكثر فعالية ممّا يعتمدون في العادة».

وتتيح تطبيقات كثيرة مجانية ومُتاحة عبر الإنترنت بدرجة كبيرة، استنساخ الصوت الفعلي لشخص ما عبر برنامج للذكاء الاصطناعي يستند إلى تسجيل قصير لصوت هذا الشخص. ويمكن للمحتال أن يحصل على تسجيلات مماثلة من محتويات منشورة من الضحية عبر الإنترنت.

ويقول خالد «من خلال تسجيل صوتي قصير، يمكن استخدام استنساخ صوتي أُنشئ استناداً إلى الذكاء الاصطناعي، لترك رسائل ومقاطع صوتية يُزعم أنها للضحية. وقد يُستخدم الصوت المُستنسخ أيضاً كصوت مُعدَّل أثناء المكالمات الحية»، مضيفا أن «المحتالين يستخدمون لهجات متنوّعة، ويقلّدون الطريقة التي تتحدث بها الضحية»، مؤكداً أنّ هذه التكنولوجيا «تتيح إنشاء عمليات تزييف عميق مقنعة».

تزايد «عمليات الاحتيال التي تطال الأجداد»
وأظهر استطلاع شمل نحو سبعة آلاف شخص في تسع دول بينها الولايات المتحدة، أنّ شخصاً واحداً من كل أربعة استُهدف بمحاولة احتيال صوتي عبر الذكاء الاصطناعي، أو يعرف شخصاً تعرّض لعملية مماثلة.

وأشار 70% ممّن شملهم الاستطلاع إلى أنهم لم يكونوا متأكدين من قدرتهم على التمييز بين الصوت الحقيقي وذلك المستنسخ، وفق الاستطلاع الذي نشرته شركة «ماك أفي لابز» الشهر الماضي.

وحذرت السلطات الأميركية أخيراً من تزايد «عمليات الاحتيال التي تطال الأجداد».

وقالت لجنة التجارة الفدرالية في تحذيرها «تتلقون مكالمة يُسمَع فيها صوت حفيدكم وهو مذعور، يقول إنه في ورطة كبيرة عقب تعرضه لحادث سير واحتجازه من الشرطة، لكنّكم قادرون على مساعدته من خلال إرسال الأموال له».

وفي التعليقات التي كُتبت تحت تحذير اللجنة الأميركية، يشير عدد كبير من المسنّين إلى أنّهم خُدعوا بهذه الطريقة.

واقتنع جدٌّ تعرّض لعملية احتيال بما سمعه لدرجة أنّه بدأ يجمع الأموال وفكّر في رهن منزله، قبل أن يتبيّن أنّ ما يحصل ليس سوى احتيال.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول الأستاذ في كلية المعلومات بجامعة كاليفورنيا في بيركلي هاني فريد، إنّ السهولة التي يتّسم بها استنساخ الصوت تعني أن «كل مستخدم للانترنت معرض للخطر»، مشيرا إلى أنّ «عمليات الاحتيال هذه آخذة في الازدياد».

وتعيّن على شركة «إيليفن لابس» الناشئة الاعتراف بأنّ أداتها الناسخة للصوت من خلال الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها لأهداف مسيئة، بعدما نشر عدد من مستخدمي الانترنت مقطعاً مزيفاً للممثلة إيما واتسون وهي تقرأ مقاطع من كتاب "كفاحي" لأدولف هيتلر.

ويقول غال تال-هوشبيرغ، وهو مسؤول في شركة «تيم 8» المتخصصة في الاستثمارات التكنولوجية، «نقترب بسرعة من المرحلة التي لن يعود بإمكاننا فيها الوثوق بالمحتوى المنشور عبر الإنترنت، والتي سيتعين علينا خلالها الاستعانة بتقنيات جديدة لنتأكّد من أنّ الشخص الذي نعتقد أننا نتحدث معه (عبر الهاتف) هو بالفعل مَن نتواصل معه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم

مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم
ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي

ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي
ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو

ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو
شهد اغتيال جده.. وفاة حفيد الزعيم الروسي تروتسكي والوصي على إرثه

شهد اغتيال جده.. وفاة حفيد الزعيم الروسي تروتسكي والوصي على إرثه
مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان

مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان
واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان

واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان
اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار

اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار
«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب

«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب
تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي

تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان

غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان
أبوهديمة لـ«بوابة الوسط»: أحكام القضاء نافذة والتهديد بـ«فيفا» مرفوض

أبوهديمة لـ«بوابة الوسط»: أحكام القضاء نافذة والتهديد بـ«فيفا» مرفوض
شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا

شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا
ناشئو وسعاية ابديري أبطال كاراتيه طرابلس

ناشئو وسعاية ابديري أبطال كاراتيه طرابلس
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة

تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع

«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع
مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة الانتقالية

مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة ...
البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط

البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط
عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق

عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
هجوم جوي روسي مكثف على أوكرانيا.. وكييف تعلن إسقاط 28 مسيرة
هجوم جوي روسي مكثف على أوكرانيا.. وكييف تعلن إسقاط 28 مسيرة
أوكرانيا تستهدف جمع 40 مليار دولار لتمويل المرحلة الأولى من «خطة مارشال الخضراء»
أوكرانيا تستهدف جمع 40 مليار دولار لتمويل المرحلة الأولى من «خطة ...
6 ضحايا و8 جرحى في هجوم مسلح بالإكوادور
6 ضحايا و8 جرحى في هجوم مسلح بالإكوادور
بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي
بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي
طالبان تنفّذ ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان
طالبان تنفّذ ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها إلى السلطة في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
المزيد
رئيس الوزراء الصيني: بكين تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء الصيني: بكين تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع ......
قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي
قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء ......
رئيس الوزراء الهندي يزور الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات في مواجهة الصين
رئيس الوزراء الهندي يزور الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات في......
طالبان تنفّذ ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان
طالبان تنفّذ ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها إلى السلطة في......
بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي
بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي...
المزيد