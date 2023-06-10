الصليب الأحمر يتولى الإشراف على مركز المهاجرين في لامبيدوزا الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

يشكّل مركز استقبال المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية المدخل إلى أوروبا للكثير من المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط، غير أنه بات رمزًا لوضعهم اليائس.

وأظهر تقرير لـ«فرانس برس» يروي فيه عاملو الفرق الإنسانية تفاصيل مروعة عن الحياة في المركز، بين نقص الأطباء ومراحيض تعوم بالماء والنقص في الطعام والمياه والاكتظاظ المزمن الذي يرغم الرجال والنساء والأطفال على النوم في العراء على فرش قذرة. وقضى ثلاثة مهاجرين في هذا المركز خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحسب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

لكن في الأول من يونيو انتقلت إدارة المركز إلى الصليب الأحمر الإيطالي بموجب قرار حكومي، فتعهد بتأمين استقبال أفضل لعشرات آلاف الأشخاص الذين يصلون كل سنة قادمين من شمال أفريقيا على أمل بناء حياة جديدة في أوروبا.

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وقام الصليب الأحمر بإزالة أطنان من النفايات، وأصلح المطبخ، وأقام مراحيض إضافية ولو أن رائحة نتنة لا تزال تنتشر فيها، وشكّل فريقًا طبيًا جديدًا ونصب صفوفًا من الأسرّة النقّالة الحديثة لمضاعفة قدرة الموقع على الاستقبال.

كما بُذلت جهود لتسريع عمليات نقل المهاجرين خارج الجزيرة لتخفيف الضغط عن المركز الذي شُيد لـ389 شخصًا غير أنه يستقبل في غالب الأحيان أكثر من ثلاثة آلاف. وقال إيغناسيو شينتو المسؤول في الصليب الأحمر خلال زيارة لوسائل الإعلام هذا الأسبوع «نحن هنا عند أبواب أوروبا، ستتطلب مهمتنا بالطبع أن نعيد للوافدين إلى إيطاليا كرامة انتهكت في غالب الأحيان».

الاتصال بالبلد

وشكّلت الجزيرة المعروفة بشواطئها الرملية الجميلة قبلة سياحية على مدى عقود ولا تزال تستقبل إلى الآن الكثير من الزوار.

لكن بفعل موقعها الذي يبعد حوالى 145 كلم عن السواحل التونسية، تحولت لامبيدوزا إلى نقطة دخول أساسية للمهاجرين القادمين عبر المتوسط. ووصل إلى شواطئها أكثر من 46 ألف مهاجر العام الماضي من أصل 105 آلاف وصلوا بالإجمال إلى إيطاليا، بحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

ويرسو في مرفأ الجزيرة الصغير أسطول من زوارق خفر السواحل والشرطة بجانب قوارب صيادي السمك والسياح. وتبحر هذه الزوارق كل يوم تقريبًا حين يكون الطقس مناسبًا والبحر هادئًا، لإنقاذ قوارب المهاجرين.

ويتلقى المهاجرون لدى وصولهم طعامًا وماءً وملابس ويخضعون لفحص طبي، كما بإمكانهم شحن هواتفهم والوصول إلى الإنترنت.

الرحلة من الأكثر خطورة في العالم

وقالت فرانشيسكا باسيلي مسؤولة الهجرة في الصليب الأحمر إن «الواي فاي والاتصال بالإنترنت من الأمور الأولى التي يطلبونها» حتى يطمئنوا أقرباءهم في بلادهم بأنهم وصلوا بأمان. لكنها أضافت أن فريقها يضطر كذلك أحيانًا إلى الإفصاح عن إسم مهاجر توفي أو فقد لعائلات «تبحث عن أحد أفرادها».

وبحسب حصيلة منظمة الهجرة الدولية، قضى أكثر من ألف شخص منذ مطلع السنة وهم يحاولون عبور البحر المتوسط، مما يجعل هذه الرحلة من الأكثر خطورة في العالم. والمركز صغير يقتصر على شارع تحيط بها مبانٍ بيضاء وتنتشر فيه بعض المقاعد تحت أشجار ويلفّه سياج ينتشر خارجه جنود للحراسة.

في ظل خيمة منصوبة، يجلس شبان تونسيون حول طاولات مستغرقين في نقاش، وحين يسألون عن رأيهم بالمركز يجيب أحدهم ضاحكًا «ما بين بين». وبين المهاجرين الكثير من الفتيان والأطفال بعضهم بدون عائلاتهم، يعيشون مع النساء في قسم خاص من المركز بمعزل عن الرجال البالغين.

تزايد الهجرة

تتوزع بعض الألعاب للأطفال في الموقع وعلى أحد الأبواب خطت أحرف الأبجدية وبعض الكلمات الإيطالية.

وثمة في المركز أطباء نفسيون لمساعدة الأكثر ضعفًا، ولو أن الحكومة الجديدة من اليمين المتطرف ألغت مؤخرًا وجوب تأمين رعاية نفسية في مراكز المهاجرين. ووصل ائتلاف جورجيا ميلوني إلى السلطة على وعد بوقف حركة الهجرة إلى إيطاليا. غير أن عدد الوافدين منذ مطلع هذا العام تخطّى 53 ألفا بالمقارنة مع 21 ألفا خلال الفترة ذاتها من 2022.

وتقيم الشرطة مبنىً خاصًا بها في المركز بهدف نقل الوافدين خارج لامبيدوزا في غضون يوم أو يومين إلى مراكز على البر الإيطالي حيث يمكن معالجة ملفاتهم بالصورة الصحيحة، من دون أن تُعرف وجهتهم بعد ذلك.