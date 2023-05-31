5 قتلى في قصف على منطقة لوغانسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أسفر قصف ليلي استهدف مزرعة دواجن في منطقة لوغانسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين، على ما ذكرت السلطات الروسية الأربعاء، متهمة الجيش الأوكراني بتنفيذ الضربة.

قال مركز المراقبة الروسي للوضع الأمني في منطقة لوغانسك على «تلغرام»، «أوقع قصف لقرية كارباتي (الواقعة على بعد 35 كيلومترا غربي لوغانسك) نفذته مجموعات مسلحة أوكرانية (...) 24 ضحية - خمسة قتلى و19 جريحا»، مشيرا إلى أن القصف «نفذته أنظمة هيمار» التي تقدمها الولايات المتحدة لكييف، حسب وكالة «فرانس برس».