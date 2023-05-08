  • Alwasat News
Atwasat

تايوان تجري محادثات بشأن حزمة أسلحة أميركية بقيمة 500 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 06:55 مساء
تايوان تجري محادثات بشأن حزمة أسلحة أميركية بقيمة 500 مليون دولار
خلال تدريبات تايوان العسكرية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن وزير الدفاع التايواني الإثنين، أنّ تايبيه تتوقّع حزمة أسلحة بقيمة 500 مليون دولار من واشنطن العام الجاري لتعويض التأخير في شراء الأسلحة.

وتخضع الجزيرة التي تتمتّع بحكم ذاتي لتهديد مستمر بغزوها من قبل الصين، التي تعتبرها جزءًا من أراضيها يجب استعادته بالقوة، إذا اقتضى الأمر. وفي هذا الإطار وافقت الولايات المتحدة حليف تايوان الرئيسي، في سبتمبر على قانون يسمح بتوفير مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لتايبيه، بحسب «فرانس برس».

لكن مع التأخيرات في تسليم الأسلحة أكّد وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ الإثنين أنّ واشنطن تناقش صفقة أسلحة منفصلة وسريعة مع تايبيه.

 الحزمة «غير محسوبة ضمن مبيعات الأسلحة (السابقة)»
وقال تشيو للمشرّعين رداً على سؤال بشأن حزمة «المساعدات العسكرية»، إنّ «استخدام الحزمة التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار يهدف إلى إعطاء الأولوية لتزويدنا بالسلع الفورية (المتاحة للتسليم الفوري) بعد أي تأخير في تسليم مشترياتنا من الأسلحة». وأضاف «سيتمّ تسليمها هذه السنة»، مشيرًا إلى أنّ الحزمة «غير محسوبة ضمن مبيعات الأسلحة (السابقة)».

-  مدمرة أميركية تعبر مضيق تايوان.. والصين تراقبها
-  بريطانيا تحذر من عواقب مدمرة لحرب في مضيق تايوان

ومع ذلك، لم يوضح نوع المعدّات التي سيتم منحها الأولوية في حزمة الأسلحة هذه، مكتفياً بالقول إن الجانبين سيطرحان التفاصيل قريبًا. وأضاف «بالنسبة إلى مبيعات الأسلحة المتأخّرة، فإنّهم سيعوّضون عن طريق توفير بعض سلعهم الفورية أو أجهزة المحاكاة أو معدّات التدريب». وتبيع الولايات المتحدة الأسلحة لتايوان منذ عقود.

 تقديم مساعدة أمنية أميركية تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار 
لكن القرار الصادر في سبتمبر يتقدّم خطوة إلى الأمام في هذا الإطار، إذ ينص على تقديم مساعدة أمنية أميركية تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وهي خطوة أثارت غضب بكين. وكانت هناك بعض العراقيل في عمليات التسليم.

وكشفت وزارة الدفاع التايوانية العام الماضي أنها تبحث عن بدائل، بعدما أدّت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى نقص في صواريخ المضادات الجوية من نوع ستينغر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار

«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار
مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته في قصف أردني على جنوب سورية

مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته في قصف أردني على جنوب سورية
مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع

فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية

غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية
«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟

«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تعلن نيتها «تطوير» منشآتها العسكرية في قرغيزستان
روسيا تعلن نيتها «تطوير» منشآتها العسكرية في قرغيزستان
حزب يميني متشدد يفوز بمعظم مقاعد لجنة إعادة صياغة الدستور التشيلي
حزب يميني متشدد يفوز بمعظم مقاعد لجنة إعادة صياغة الدستور التشيلي
مقتل ثمانية أشخاص دهسا خارج مركز للمهاجرين في تكساس الأميركية
مقتل ثمانية أشخاص دهسا خارج مركز للمهاجرين في تكساس الأميركية
تايوان تجري محادثات بشأن حزمة أسلحة أميركية بقيمة 500 مليون دولار
تايوان تجري محادثات بشأن حزمة أسلحة أميركية بقيمة 500 مليون دولار
سوليفان ومحمد بن سلمان يناقشان جهود السلام في اليمن
سوليفان ومحمد بن سلمان يناقشان جهود السلام في اليمن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول ......
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة ......
المزيد
الغرب الكندي يطلب المساعدة من الحكومة الفدرالية لمكافحة حرائق «غير مسبوقة»
الغرب الكندي يطلب المساعدة من الحكومة الفدرالية لمكافحة ......
الرئيسان المكسيكي والأميركي يناقشان أزمة الهجرة خلال اتصال عبر الفيديو
الرئيسان المكسيكي والأميركي يناقشان أزمة الهجرة خلال اتصال ......
مطالبة بإدانة ترامب خلال المرافعات الختامية في محاكمته بقضية اغتصاب صحفية سابقة
مطالبة بإدانة ترامب خلال المرافعات الختامية في محاكمته بقضية......
سوليفان ومحمد بن سلمان يناقشان جهود السلام في اليمن
سوليفان ومحمد بن سلمان يناقشان جهود السلام في اليمن...
تايوان تجري محادثات بشأن حزمة أسلحة أميركية بقيمة 500 مليون دولار
تايوان تجري محادثات بشأن حزمة أسلحة أميركية بقيمة 500 مليون ......
المزيد