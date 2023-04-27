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عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 08:03 مساء
عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني
البيت الأبيض، (أرشيفية: الإنترنت)
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فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على جهاز الأمن الفدرالي الروسي (أف أس بي) والحرس الثوري الإيراني على خلفية احتجاز «رهائن» مثل مراسل لصحيفة «وول ستريت جورنال» تتهمه موسكو بالتجسس، وفق مسؤول أميركي.

وأكد المسؤول أن واشنطن تريد بذلك أن «تظهر أنه لا يمكن الانخراط في هذا السلوك المريع باستخدام الأشخاص كبيادق، كأوراق مساومة، من دون عواقب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الخارجية الروسية رفض طلب السفارة الأميركية إجراء زيارة قنصلية إلى صحفي أميركي مسجون بتهمة التجسس، وذلك ردّا على امتناع الولايات المتحدة عن إصدار تأشيرات دخول لصحفيين روس كانوا سيرافقون وزير خارجية بلادهم (سيرغي لافروف) إلى الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» اليوم الخميس: «أبلِغت السفارة الأميركية بأن طلبها إجراء زيارة قنصلية في 11 أمايو... للصحفي الأميركي (إيفان) غيرشكوفيتش الذي جرى توقيفه بتهم تجسس، جرى رفضه، ونقوم لإعداد إجراءات ردّ أخرى».

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