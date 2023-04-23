الجيش الألماني يعلن إجلاء 101 شخص من السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الألماني، الأحد، أن طائرة تابعة له تقل 101 شخصًا غادرت السودان في إطار جهود الإجلاء من الدولة التي تمزقها الحرب.

وقال الجيش عبر تويتر إن «أول طائرة من طراز إيرباص إيه-400-إم (تابعة للجيش الألماني) في طريقها إلى الأردن تحمل 101 شخصًا جرى إجلاؤهم»، مضيفًا أن إجمالي ثلاث طائرات من طراز إيه-400-إم وصلت إلى السودان لأغراض الإجلاء.

وتسارعت، الأحد، عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان من قبل دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومصر، في وقت تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

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وتسببت الاشتباكات منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف الى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

وأفاد شهود وكالة «فرانس برس» بأن أصوات إطلاق الرصاص ودوي الانفجارات وتحليق الطيران الحربي تتواصل في الخرطوم، وتطغى الأحد على ما عداها، لاسيما دعوات التهدئة المتكررة والتي جاءت أحدثها الأحد من البابا فرنسيس.