  • Alwasat News
Atwasat

بدء إجراءات حل البرلمان اليوناني تمهيدا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 02:21 مساء
بدء إجراءات حل البرلمان اليوناني تمهيدا للانتخابات
جلسة تنصيب البرلمان اليوناني في 17 يوليو 2019 في أثينا (ا ف ب)
alwasat radio

بدأ حل البرلمان اليوناني في أثينا اليوم السبت، قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 21 مايو المقبل.

ووافقت رئيسة اليونان، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، على الخطوة، وفقا لطلب من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، طبقا للتلفزيون الرسمي.

وهذه الخطوة إجراء شكلي، ونظرا لأن الانتخابات تجرى قبل ستة أسابيع من النهاية الفعلية للفترة التشريعية، فإنه يجب حل الهيئة التشريعية، طبقا للدستور، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ومن المتوقع إجراء جولتين من الانتخابات، نظرا لأنه من غير المحتمل أن تحقق أي من الأحزاب الأغلبية المطلقة المطلوبة في المحاولة الأولى.

أسوأ حادث قطار دموي في تاريخ اليونان
يشار إلى أن شعبية حزب «الديمقراطية الجديدة» التابع ليمين الوسط، الذي ينتمي إليه ميتسوتاكيس، تراجعت في استطلاعات الرأي، بعد أسوأ حادث قطار دموي في تاريخ اليونان، في 28 فبراير الماضي، لكن مازال الحزب يتقدم على حزب «ائتلاف اليسار الراديكالي» (سيريزا)، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق، اليكيس تسيباراس.

- بعد 3 أسابيع من كارثة القطار.. استئناف حركة السكك الحديد جزئيا باليونان

وستجرى الانتخابات  في أعقاب حادث تصادم بين قطارين (واحد شحن والآخر ركاب) أودي بحياة نحو 57 شخصا في شهر فبراير الماضي، أعقبه مظاهرات مناهضة للحكومة طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، فيما قدم وزير النقل استقالته عقب الحادث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني
«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن

«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن
العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير قبالة الفلبين

العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير قبالة ...
حرب في العيد.. سكان الخرطوم يحاولون الفرار رغم مخاطره

حرب في العيد.. سكان الخرطوم يحاولون الفرار رغم مخاطره
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟

من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم

أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم
صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023

صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023
أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط دوي الانفجارات

أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط ...
«الصحة العالمية»: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في اشتباكات السودان

«الصحة العالمية»: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في اشتباكات السودان
«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال

«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال
«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها

«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة
جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب

جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب
مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي

مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي
كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!

كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!
في العدد المزدوج 387-388: تداعيات حرب السودان.. ونشاط مشبوه لمنظمات أجنبية في الجنوب

في العدد المزدوج 387-388: تداعيات حرب السودان.. ونشاط مشبوه لمنظمات أجنبية في ...
كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد

كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد
باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي الأممية لإجراء الانتخابات

باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ستولتنبرغ «واثق» من قدرة أوكرانيا على استعادة مزيد الأراضي
ستولتنبرغ «واثق» من قدرة أوكرانيا على استعادة مزيد الأراضي
الصين: لن نقدم أي تنازلات بشأن تايوان
الصين: لن نقدم أي تنازلات بشأن تايوان
«التنمر» يطيح بنائب رئيس الحكومة البريطاني من منصبه
«التنمر» يطيح بنائب رئيس الحكومة البريطاني من منصبه
العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير قبالة الفلبين
العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف ...
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق تربة على معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان إلى ثمانية
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق تربة على معبر حدودي بين أفغانستان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية...
ماكرون: بإمكان الصين لعب دور رئيسي نحو السلام في أوكرانيا
ماكرون: بإمكان الصين لعب دور رئيسي نحو السلام في أوكرانيا...
المزيد
بدء إجراءات حل البرلمان اليوناني تمهيدا للانتخابات
بدء إجراءات حل البرلمان اليوناني تمهيدا للانتخابات...
المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا
المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في ......
الرئيس البرازيلي يبدأ جولة أوروبية بزيارة البرتغال
الرئيس البرازيلي يبدأ جولة أوروبية بزيارة البرتغال...
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق تربة على معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان إلى ثمانية
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق تربة على معبر حدودي بين أفغانستان ......
العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير قبالة الفلبين
العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ......
المزيد