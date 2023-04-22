بدء إجراءات حل البرلمان اليوناني تمهيدا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ حل البرلمان اليوناني في أثينا اليوم السبت، قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 21 مايو المقبل.

ووافقت رئيسة اليونان، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، على الخطوة، وفقا لطلب من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، طبقا للتلفزيون الرسمي.

وهذه الخطوة إجراء شكلي، ونظرا لأن الانتخابات تجرى قبل ستة أسابيع من النهاية الفعلية للفترة التشريعية، فإنه يجب حل الهيئة التشريعية، طبقا للدستور، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ومن المتوقع إجراء جولتين من الانتخابات، نظرا لأنه من غير المحتمل أن تحقق أي من الأحزاب الأغلبية المطلقة المطلوبة في المحاولة الأولى.

أسوأ حادث قطار دموي في تاريخ اليونان

يشار إلى أن شعبية حزب «الديمقراطية الجديدة» التابع ليمين الوسط، الذي ينتمي إليه ميتسوتاكيس، تراجعت في استطلاعات الرأي، بعد أسوأ حادث قطار دموي في تاريخ اليونان، في 28 فبراير الماضي، لكن مازال الحزب يتقدم على حزب «ائتلاف اليسار الراديكالي» (سيريزا)، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق، اليكيس تسيباراس.

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وستجرى الانتخابات في أعقاب حادث تصادم بين قطارين (واحد شحن والآخر ركاب) أودي بحياة نحو 57 شخصا في شهر فبراير الماضي، أعقبه مظاهرات مناهضة للحكومة طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، فيما قدم وزير النقل استقالته عقب الحادث.