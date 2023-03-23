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بعد 3 أسابيع من كارثة القطار.. استئناف حركة السكك الحديد جزئيا باليونان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 02:55 مساء
بعد 3 أسابيع من كارثة القطار.. استئناف حركة السكك الحديد جزئيا باليونان
حطام من حادث القطار في لاريسا اليونانية، 3 مارس 2023. (أ ف ب)
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استؤنفت حركة القطارات في اليونان جزئيا بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع عقب كارثة القطار التي أودت بـ57 شخصا وكشفت أوجه قصور خطيرة في سلامة نظام السكك الحديد في البلاد.

وأعيد العمل في بعض الخطوط بين المدن حول أثينا فقط، وفقا لبيانات شركة السكك الحديد «هيلينيك تراين» من بينها تلك التي تربط بيرايوس، قرب أثينا، بمطار إليفتيريوس فينيزيلوس الدولي، على مسافة 40 كيلومترا من العاصمة، وفق وكالة «فرانس برس».

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كما استؤنفت الحركة بين أثينا وتشالكيس (على مسافة 80 كيلومترا) وعلى خطين محليين آخرين في غرب بيلوبونيز بعد الكارثة التي أدت إلى إضرابات كبيرة في قطاع النقل، بما في ذلك القطارات.

وكان عدد قليل من الركاب ينتظرون في محطة قطار أثينا المتوجّه إلى المطار، الأربعاء، ومعظمهم غير متحمّسين لركوبه. وقال ميخاليس وهو موظف في البلدية رفض كشف اسمه الكامل لـ«فرانس برس»: «آمل بألا يحدث ذلك مجددا وبأن يعالجوا مشكلة خطوط السكك الحديد»، مضيفا أن ساعات الانتظار الطويلة جعلت السفر بالقطار «محنة» حتى قبل وقوع الحادث.

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