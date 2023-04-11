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وصول جو بايدن إيرلندا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 11:10 مساء
وصول جو بايدن إيرلندا الشمالية
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، بلفاست في زيارة مقتضبة لترسيخ الآفاق السياسية والاقتصادية في إيرلندا الشمالية بعد 25 عامًا على توقيع اتفاق السلام التاريخي فيها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسيلقي بايدن الذي كان في استقباله رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خطابًا الأربعاء في جامعة في بلفاست يركز فيه على «التقدم الهائل» منذ توقيع الاتفاق العام 1998، قبل أن يتوجّه إلى العاصمة دبلن ومقاطعات لاوث (شرق) ومايو (غرب) التي يتحدر منها أجداده.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض،جون كيربي، للصحفيين الإثنين: «الرئيس بايدن يهتم بشدة بإيرلندا الشمالية ولديه تاريخ طويل في دعم السلام والاستقرار هناك».

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