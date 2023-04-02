  • Alwasat News
Atwasat

محامو ترامب يصفون تصويت هيئة محلفين لصالح توجيه الاتهام له بـ«اضطهاد سياسي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 09:17 مساء
محامو ترامب يصفون تصويت هيئة محلفين لصالح توجيه الاتهام له بـ«اضطهاد سياسي»
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال حملة انتخابية في تكساس. (أ ف ب)
alwasat radio

ندد محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، بتصويت هيئة محلفين لصالح توجيه الاتهام لموكلهم، واصفين الأمر بأنه «اضطهاد سياسي»، فيما أعلن الملياردير الجمهوري أنه سيلقي مساء الثلاثاء كلمة في دارته في مارالاغو في فلوريدا.

ورفض محامي ترامب جو تاكوبينا، الأحد، التهم المرتقب توجيهها لموكله ووصفها بأنها أشبه بسيناريو في «عالم مقلوب رأسًا على عقب». وقال المحامي في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية «إنها قضية اضطهاد سياسي»، بحسب «فرانس برس».

والأحد جاء في بيان لترامب الذي من المفترض أن يمثل ظهر الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك لتبلّغ التهم في قضية دفع مبالغ مالية في العام 2016 لممثلة إباحية لقاء التستر عن فضيحة، أنه سيلقي كلمة في بالم بيتش الساعة 20.15 بالتوقيت المحلي (00.15 ت غ).

- ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً
-  شرطة نيويورك في حالة «تأهب» قبل مثول ترامب أمام المحكمة

وقد يُصبح الجمهوري (76 عامًا) أول رئيس سابق أو في المنصب يُوجَّه إليه الاتهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسية التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024. لكن لائحة الاتهام ممهورة بختم من مكتب المدعي العام في مانهاتن، أي لم تعلن بعد.

 الشرطة ووكالات إنفاذ القانون يستعدون لتظاهرات احتجاجية 
وقال تاكوبينا إنه لا يتوقع أن يبادر الدفاع إلى طلب رد القضية فورا، مشيرًا إلى أن وكلاء الرئيس السابق لم يتسنَّ لم بعد الاطلاع على التّهم. لكن وكيلا آخر لترامب هو المحامي جيمس تراستي قال في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية الأحد إنه «بناء على ما نتوقع أن يكون عليه الاتهام، ستشوبه ثغرات قانونية وسيواجَه مبكرًا بطلب رد مشروع».

ولم ترد معلومات وافرة بشأن الإجراءات القضائية المتوقعة الثلاثاء في مانهاتن حيث تتهيأ الشرطة ووكالات إنفاذ القانون لتظاهرات احتجاجية وأخرى مضادة.

وقال تاكوبينا «صدقا لا أعلم كيف ستجري الأمور، آمل أن تسري بما أمكن من سلاسة»، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون أكثر اطّلاعا الإثنين. وقال محامي ترامب إنه لا يتوقع أن يجبر موكّله على الظهور مكبّل اليدين أمام وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق سيكون بحماية وكالة الخدمة السرية المولجة عادة حماية الرئيس. وأعرب عن أمله بأن تجري الأمور «بما أمكن من رقي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو

السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام العالمي»

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام ...
نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر

نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر
فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا

فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
«نساء الجزائر» أغلى لوحاته .. بابلو بيكاسو عملاق مزادات الفن

«نساء الجزائر» أغلى لوحاته .. بابلو بيكاسو عملاق مزادات الفن
لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة

شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيسة وزراء فنلندا تتطلع إلى ولاية ثانية في انتخابات تشريعية محتدمة
رئيسة وزراء فنلندا تتطلع إلى ولاية ثانية في انتخابات تشريعية ...
الناخبون المنقسمون حول الحرب في أوكرانيا يصوتون مجددا في بلغاريا
الناخبون المنقسمون حول الحرب في أوكرانيا يصوتون مجددا في بلغاريا
24 قتيلا جراء الأعاصير والعواصف في الولايات المتحدة
24 قتيلا جراء الأعاصير والعواصف في الولايات المتحدة
بلينكن يطالب لافروف بالإفراج «فورا» عن الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا
بلينكن يطالب لافروف بالإفراج «فورا» عن الصحفي الأميركي الموقوف في...
لافروف يندد بـ«الضجة الإعلامية» في الغرب حول توقيف الصحفي الأميركي
لافروف يندد بـ«الضجة الإعلامية» في الغرب حول توقيف الصحفي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
المزيد
محامو ترامب يصفون تصويت هيئة محلفين لصالح توجيه الاتهام له بـ«اضطهاد سياسي»
محامو ترامب يصفون تصويت هيئة محلفين لصالح توجيه الاتهام له ......
لجنة تحقيق روسية تكشف تفاصيل الانفجار وراء مقتل مدون عسكري معروف
لجنة تحقيق روسية تكشف تفاصيل الانفجار وراء مقتل مدون عسكري ......
مقتل مدون عسكري روسي معروف في انفجار سان بطرسبورغ
مقتل مدون عسكري روسي معروف في انفجار سان بطرسبورغ...
لافروف يندد بـ«الضجة الإعلامية» في الغرب حول توقيف الصحفي الأميركي
لافروف يندد بـ«الضجة الإعلامية» في الغرب حول توقيف الصحفي ......
بلينكن يطالب لافروف بالإفراج «فورا» عن الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا
بلينكن يطالب لافروف بالإفراج «فورا» عن الصحفي الأميركي ......
المزيد