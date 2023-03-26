تركمانستان تشهد أول انتخابات تشريعية منذ التعديل الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد تركمانستان الأحد، أول انتخابات تشريعية منذ التعديل الدستوري الذي عزز في يناير الماضي، قبضة عائلة بردي محمدوف على السلطة في هذا البلد المنغلق في آسيا الوسطى.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 07,00 (02,00 ت غ)، على أن تغلق الساعة 19,00 (14,00 ت غ)، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس» في العاصمة عشق أباد.

بلاد لا تشهد انتخابات حرة ونزيهة

ويحكم تركمانستان، الجمهورية السوفياتية السابقة، عائلة بردي محمدوف منذ أكثر من ستة عشر عاماً، لم تشهد البلاد خلالها انتخابات حرة ونزيهة، بحسب مراقبين غربيين.

وتولى الأربعيني سردار بردي محمدوف، الرئاسة في مارس 2022 خلفاً لوالده قربان قولي (65 عاماً)، المعروف بأطواره الغريبة وتكريس عبادة الشخص خلال فترة حكمه التي بدأت في 2006.

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لكن قربان قولي بردي محمدوف، لم ينسحب من الحياة السياسية، واقترح في يناير إلغاء مجلس الشيوخ في البرلمان الذي أنشئ بطلب منه في العام 2021، والعودة إلى نظام المجلس الواحد.

«انتخابات وفق أسس ديموقراطية»

وبعد هذا الاقتراح الذي أقر بالإجماع، على ما تجري العادة في تركمانستان، جرى تعيين بردي محمدوف رئيساً لهيئة عليا جديدة.

ويتحكم هذا المجلس في التوجهات الرئيسية لسياسة تركمانستان الداخلية والخارجية، مما يؤدي بحكم الأمر الواقع إلى استبعاد مجلس نواب البالغ عدد أعضائه 125.

وأكد الرئيس سردار بيردي محمدوف، أن «هذه الانتخابات ستجرى وفق أسس ديموقراطية، تحترم التشريع المحلي والقانون الدولي».

يأتي ذلك بينما تغيب المعارضة عن الاقتراع وتسود الرقابة في هذا البلد المدرج في ذيل لائحة منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة إلى جانب كوريا الشمالية وإريتريا وإيران.