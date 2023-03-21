إصابة أكثر من 30 شرطيًا في تظاهرات كينيا وتوقيف 238 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشرطة الكينية الثلاثاء، إنها أوقفت 238 شخصًا خلال الاحتجاجات العنيفة، على ارتفاع تكاليف المعيشة الاثنين والتي أسفرت أيضًا عن إصابة 31 من عناصر الشرطة.

ونزل المتظاهرون في نيروبي ومناطق أخرى في كينيا الإثنين، إلى الشوارع استجابة لدعوة من زعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينغا، ليوم تعبئة ضد حكومة الرئيس وليام روتو، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين، الذين رشقها بعضهم بالحجارة وأحرقوا الإطارات، وكذلك على موكب أودينغا.

«مناوشات» مع متظاهرين

وكانت تلك أسوأ أعمال عنف منذ تولى روتو السلطة قبل ستة أشهر بعد فوزه بفارق ضئيل على أودينغا في انتخابات اعتبرتها المعارضة مزورة.

وقال المفتش العام للشرطة جافيت كومي في بيان، إن 213 شخصا أوقفوا في نيروبي، حيث أصيب 24 شرطيًا، مضيفا «في مقاطعة نيانزا، معقل المعارضة في غرب كينيا، أوقف 25 شخصًا وأصيب سبعة شرطيين».

وأعلنت الشرطة الاثنين مقتل طالب جامعي في بلدة ماسينو الغربية بعد أن أطلق شرطيون الرصاص الحي خلال «مناوشات» مع متظاهرين كانوا «يرشقون الحجارة» عليهم.