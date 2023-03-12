وزير خارجية أوكرانيا يحث ألمانيا على إرسال المزيد من الذخيرة

القاهرة - بوابة الوسط

حث وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، ألمانيا على الإسراع بتقديم إمدادات الذخيرة والبدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة غربية.

وقال كوليبا لصحيفة «بيلد إم زونتاج» الألمانية، إن نقص الذخيرة يعد المشكلة «الأولى» التي تواجه أوكرانيا لصد الغزو الروسي، وفق وكالة «يورو نيوز».

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وأضاف أن الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة أبلغته خلال مؤتمر ميونيخ الأمني الشهر الماضي، أنها جاهزة لعملية التسليم لكنها تنتظر توقيع الحكومة على العقود.

أوكرانيا ستواصل الدفاع عن باخموت

ونقل عن كوليبا قوله: «لذا فإن المشكلة تكمن في الحكومة»، موضحا أنه لا يتوقع أن تتسلم أوكرانيا في أي وقت قريب الطائرات المقاتلة التي تطلبها من الحلفاء الغربيين.

وأضاف أنه إذا قامت ألمانيا بتدريب الطيارين الأوكرانيين فسيكون ذلك «رسالة واضحة لمشاركتها السياسية».

من ناحية أخرى أكد كوليبا أن أوكرانيا ستواصل الدفاع عن بلدة باخموت الشرقية التي تهاجمها القوات الروسية منذ ستة أشهر.