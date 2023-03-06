المعارضة التركية تختار كمال كليتشدار مرشحا مشتركا لمواجهة إردوغان في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

اختار تحالف من ستة أحزاب معارضة تركية بارزة الإثنين كمال كليتشدار أوغلو ليواجه الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقررة في 14مايو.

وقال زعيم حزب السعادة تمل كاراملا أوغلو أمام حشد خارج مقر حزبه في أنقرة حيث اجتمع قادة الأحزاب الستة الاثنين، إن «كمال كيليتشدار أوغلو هو مرشحنا الرئاسي»، بحسب «فرانس برس».

ويخوض إردوغان اختبارا حاسما في الانتخابات التي يعتبرها كثيرون الأكثر أهمية في تركيا منذ إعلان الجمهورية قبل نحو قرن.

الأزمة الاقتصادية والزلزال المدمر

ويحتاج الرئيس البالغ 68 عاما إلى تجاوز عقبتي الأزمة الاقتصادية والزلزال المدمر في محاولته للبقاء في الحكم بعد أكثر من عشرين عاما في السلطة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن سباق الرئاسة سيكون محتدما.

- رغم الزلزال.. إردوغان: الانتخابات التركية في موعدها 14 مايو

- إردوغان يضع حدا للتكهنات ويبقي موعد الانتخابات التركية في 14 مايو

لكن يبدو أن مهمة إردوغان تيسّرت قليلا بعد انسحاب واحدة من القادة الرئيسيين في تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب من محادثات الجمعة.

وجاء انسحاب ميرال أكشينار احتجاجا على قرار أحزاب المعارضة الأخرى تأييدًا لترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو. ولطالما جادلت أكشينار بأن كيليتشدار أوغلو يفتقر إلى تأييد الرأي العام لهزم إردوغان في الانتخابات الرئاسية.

وحضّت السياسية المعارضة على ترشيح واحد من رئيسي بلديتي اسطنبول وأنقرة المنتمِين إلى حزب الشعب الجمهوري. لكن المسؤولين رفضا الترشح واتفقا على دعم ترشيح كيليتشدار أوغلو خلال اجتماع الجمعة.

أردوغان يقدم الاعتذار

والتقى رئيسا البلديتين أكشينار الإثنين في محاولة لمنع حزب الخير القومي الذي تتزعمه من تشتيت أصوات المعارضة. وقال رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش للصحفيين بعد الاجتماع «أمتنا لا يمكنها تحمل الانقسام». ثم شوهد يافاش ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو متجهين إلى اجتماع آخر في أنقرة يشارك فيه كل من أكشينار وكيليتشدار أوغلو.

ويرى المحللون أن فشل المعارضة في تنحية خلافاتها جانبا قبل شهرين فقط من الانتخابات هو أحد العوامل الرئيسية التي تصبّ لصالح إردوغان.

وتراجع تأييد الأتراك لإردوغان بعد أن اعتمد سياسة نقدية مخالفة للنهج الاقتصادي التقليدي في أواخر عام 2021 إذ قضى بخفض معدلات الفائدة بشكل كبير لمحاولة كبح التضخم. وأدت سياسته إلى أزمة نقديّة أتت على مدخرات المواطنين وأوصلت معدل التضخم السنوي إلى 85%.