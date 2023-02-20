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مقتل 51 جنديا خلال هجوم ببوركينا فاسو في حصيلة جديدة غير نهائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 08:41 مساء
مقتل 51 جنديا خلال هجوم ببوركينا فاسو في حصيلة جديدة غير نهائية
قوات تابعة للجيش البوركيني، (أرشيفية: الإنترنت)
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قتل ما لا يقل عن 51 جنديا الجمعة في كمين نصبه مسلحون يشتبه بأنهم «متطرفون» في شمال بوركينا فاسو، بحسب حصيلة جديدة غير نهائية نشرها الجيش الإثنين.

وقال الجيش في بيان «نهاية يوم» الإثنين، «تم العثور على 43 جثة جديدة، ما يرفع الحصيلة غير النهائية إلى مقتل 51 جنديا». وسبق أن أشار الجيش صباح الإثنين إلى مقتل ثمانية جنود، بحسب «فرانس برس».

والأسبوع الماضي قتل 12 مدنيًا  في هجوم شنه «متطرفون» على بلدة في شمال بوركينا فاسو، حسبما ذكرت مصادر محلية وأمنية، وقُتل 28 شخصًا في هجومين شنهما مسلحون في بوركينا فاسو، في 31 يناير الماضي، من بينهم 15 كانوا قد خُطفوا في نهاية الأسبوع، حسبما أعلنت السلطات.

العثور على جثث 15 شخصًا عليها آثار طلقات رصاص
وعُثر على جثث 15 شخصًا عليها آثار طلقات رصاص في قرية لنغويكورو بمقاطعة كومي الواقعة غربًا، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي جان شارل سومي في بيان. ووفق الحاكم، كان هؤلاء من بين 24 شخصًا على متن حافلتين صغيرتين من بانفورا، عندما أوقفهم مسلحون في لنغويكورو.

- المجلس العسكري: بوركينا فاسو لم تقطع العلاقات مع فرنسا ولا وجود لـ«فاغنر»
-  بوركينا فاسو تطالب فرنسا بسحب قواتها خلال شهر

وقال «طُلب من الركاب الذين كانوا ثمانية رجال و16 امرأة الترجل»، مضيفا «أُطلق ثماني نساء ورجل وطُلب منهم السير إلى منغودارا» على بعد 30 كيلومترًا، ثم أضرمت النار في الحافلتين واقتيد الركاب الباقون وعددهم 15 إلى مكان آخر.

انتهاء عمليات قوة «سابر» الفرنسية 
وأعلن جيش بوركينا فاسو، أمس الأحد، انتهاء عمليات قوة «سابر» الفرنسية في البلاد، بعد ثلاثة أسابيع من تنديد الحكومة الانتقالية باتفاقات الدفاع التي تربط البلدين، وذلك على وقع استمرار العنف «الإرهابي».

وقالت هيئة أركان الجيش في بيان إن «هيئة الأركان العامة للجيوش وقيادة قوة سابر أقامتا السبت، 18 فبراير 2023، في حرم معسكر بيلا زاغريه في كامبواسان (عند أطراف واغادوغو) حفلًا أنزلت فيه الأعلام في انتهاء رسمي لعمليات القوة (الفرنسية) على أراضي بوركينا».

«لا قطع للعلاقات الدبلوماسية» 
وفي الرابع من شهر فبراير الجاري، أكد قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، أن بلاده لم تقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا التي طالبها بسحب قواتها، نافيًا من جهة أخرى انتشار مرتزقة تابعين لمجموعة «فاغنر» الروسية في البلاد.

وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تنشر قوات خاصة في واغادوغو، تعرضت لانتقادات متزايدة باتت توجّه للوجود الفرنسي في المنطقة دفعت باريس إلى سحب سفيرها لدى بوركينا فاسو على خلفية طلب للمجلس العسكري بهذا الصدد، بحسب «رويترز».

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