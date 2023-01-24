بولندا تطلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بواشتشاك، اليوم الثلاثاء، أنه طلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

وكتب بلاشتشاك على «تويتر»، أن «ألمانيا تلقت طلبنا للموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا»، داعيًا برلين أيضًا للانضمام إلى «تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا بدبابات ليوبارد 2»، وفق وكالة «فرانس برس».

- ألمانيا مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا

والأحد، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن برلين مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات «ليوبارد» ألمانية الصنع لأوكرانيا لمساعدتها في الحرب ضد روسيا، في حال تقدمت وارسو بطلب كهذا.

وقالت بيربوك لقناة «إل سي إي» الفرنسية في أعقاب قمة فرنسية ألمانية في باريس: «إذا طُرح علينا السؤال فلن نقف في طريق» بولندا، مضيفة «نعلم كم أن هذه الدبابات مهمة، لذلك نبحث في ذلك الآن مع شركائنا».