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اجتماع في النيجر لمواجهة العنف المسلح في بحيرة تشاد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 03:36 مساء
اجتماع في النيجر لمواجهة العنف المسلح في بحيرة تشاد
آلية لتنظيم الدولة الإسلامية في باغا شمال شرق نيجيريا، 2 أغسطس 2019. (أ ف ب)
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يجتمع ممثلون عن منظمات دولية وحكومات في نيامي، عاصمة النيجر، الإثنين لبحث حماية ملايين المدنيين في منطقة بحيرة تشاد، التي تضم النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون، والتي تواجه أعمال عنف مسلحة منذ عشر سنوات.

وخلال هذا الاجتماع الذي يستمر يومين وتنظمه النيجر وألمانيا والنروج، بالتعاون مع الأمم المتحدة، سيتعين على المشاركين «تجديد التزامهم»، من أجل «السماح بعودة أسرع إلى السلام» و«تعزيز صمود أكثر من 24 مليون شخص» تضرروا من الأزمة، وفقاً لمذكرة من الأمم المتحدة تلقت وكالة «فرانس برس»، نسخة منها.

وسيتناول جدول أعمال اجتماع الدول المعنية والجهات المانحة الدولية، وتلك الفاعلة في المجتمع المدني، تجنيد الشباب من قبل «جماعات متطرفة» ومحاربة آثار التغير المناخي.

جمع مساعدات لمواجهة الأزمة
ويشهد حوض بحيرة تشاد أعمال عنف يشارك فيها مسلحو جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، الذي انشقّ عنها، وتستخدمه هذه الجماعات ملاذاً لها.

وبعد 13 عاماً من النزاع، «تواصل الجماعات المسلحة نشر العنف»، ويحتاج ملايين الأشخاص حاليًا إلى «مساعدة واسعة النطاق»، بحسب مذكرة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه «رغم بعض التطورات الإيجابية، إلا أن مستويات مرتفعة من أعمال العنف لا تزال عواقبها مدمرة على ملايين الأشخاص في الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا».

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واجتمعت الدول المطلة على بحيرة تشاد والمجتمع الدولي في أوسلو عام 2017، ثم في برلين عام 2018، لجمع مساعدات من أجل مواجهة هذه الأزمة.

وفي برلين، جرى التعهد بتقديم أكثر من 2,17 مليار دولار كمساعدات إنسانية، و«لتوطيد السلام» في هذه المنطقة.

259 مليون دولار «متطلبات التمويل» للتدخلات «الطارئة»
لكن الأمم المتحدة قدرت أن «متطلبات التمويل»، للتدخلات «الطارئة» في الحوض ارتفعت بنحو 259 مليون دولار منذ عام 2018، مشيرة إلى أن آثار كوفيد -19 وعواقب تغير المناخ، «أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني»، ولا يزال 5,3 مليون شخص نازحين.

وفي العام 2015 شكّلت جيوش تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا وبنين، قوة مشتركة متعددة الجنسيات لمكافحة المسلحين.

وقال مصدر أمني نيجيري، لوكالة «فرانس برس»، «من المؤكد أن الهجمات الدامية والواسعة النطاق تراجعت في الأشهر الأخيرة، لكن هذا لا يعني هزيمة الإرهابيين»، وفق قوله.

وبدأ تمرد بوكو حرام في 2009 في نيجيريا، قبل أن يمتد إلى البلدان المجاورة.

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