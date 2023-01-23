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بايدن يأمر بتنكيس الأعلام تكريما لضحايا إطلاق النار في كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 08:13 صباحا
بايدن يأمر بتنكيس الأعلام تكريما لضحايا إطلاق النار في كاليفورنيا
الرئيس الأميركي، جون بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)
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أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، بتنكيس الأعلام في المباني العامة؛ تكريما لضحايا واقعة إطلاق النار الجماعي في مونتيري بارك بكاليفورنيا.

ووجّه بايدن بخفض الأعلام حتى غروب الشمس في 26 يناير «احتراما لضحايا أعمال العنف العبثية التي ارتُكِبت في 21 يناير 2023 في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا»، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

- انتحار مطلق النار في كاليفورنيا

وفتح شخص النار على تجمع خلال الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة، ما أودى بحياة عشرة أفراد على الأقل، ثم لاذ بالفرار، قبل أن تعلن الشرطة الأميركية العثور على جثته بعد انتحاره.

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