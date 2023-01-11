زيلينكسي: القتال مستمر في سوليدار وجبهة دونيتسك «صامدة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الأربعاء أن القتال مستمرّ في مدينة سوليدار الواقعة في شرق أوكرانيا والتي سبق أن قالت مجموعة فاغنر الروسية إنها سيطرت عليها، مؤكّدًا أن جبهة دونيتسك «صامدة».

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية إن «الدولة الإرهابية ومروّجي الدعاية لها يحاولون الادعاء» بأنهم حققوا بعض الإنجازات في سوليدار، إلا أن «القتال مستمرّ». وأشار إلى أن جبهة دونيتسك «صامدة ونفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الدفاع الأوكراني بدون أي انقطاع ولا ليوم واحد»، بحسب «فرانس برس».

«معارك عنيفة» يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني

في غضون ذلك تواصل «المعارك العنيفة» التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على سوليدار الأربعاء، وفقًا لكييف وموسكو، فيما أعلنت مجموعة فاغنر الروسية في وقت سابق الاستيلاء على هذه المدينة الصغيرة الواقعة في شرق أوكرانيا.

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قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية «كل ما يحدث اليوم في باخموت وسوليدار هو السيناريو الأكثر حصدًا للأرواح لهذه الحرب». وتقع مدينة سوليدار المعروفة سابقاً بمناجم الملح على بُعد حوالى عشرة كيلومترات شمال شرق باخموت التي يدافع الأوكرانيون عنها بضراوة منذ عدة أشهر في مواجهة سلسلة هجمات تشنها القوات الروسية.

«القوات الجوية الروسية تضرب معاقل العدو»

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تلغرام إن هناك «معارك عنيفة مستمرة في سوليدار»، مضيفة أن الروس «حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني» و«السيطرة على المدينة تماما، لكن لم ينجحوا» في ذلك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، من جانبها، في بيان أن «وحدات هجومية تقاتل في المدينة»، مشيرة إلى أن «وحدات مجوقلة عطلت الوصول إلى الأجزاء الشمالية والجنوبية» من سوليدار. وأضافت أن «القوات الجوية الروسية تضرب معاقل العدو».