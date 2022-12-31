الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يودّع مناصريه بالدموع

القاهرة - بوابة الوسط

ودّع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الجمعة مناصريه، في أول تصريح له على شبكات التواصل الاجتماعي منذ هزيمته الانتخابية، وذرف الدموع قبل يومين من انتهاء ولايته.

وخلال خطابه، لم يتطرّق الرئيس اليميني المتطرّف المنتهية ولايته إلى ما إذا كان سيسلّم الوشاح الرئاسي لخلفه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد، كما يقتضي بروتوكول التنصيب، وقال بولسونارو «لن يتوقف العالم في الأول من يناير (...) هناك مستقبل كبير أمامنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته، الذي هزمه لولا بفارق أصوات ضئيل في انتخابات أكتوبر الماضي، «نخسر معارك لكننا لا نخسر الحرب».

- برلمان البرازيل يوافق على نفقات استثنائية طلبتها حكومة لولا

من المقرر أن يسافر بولسونارو قريبًا إلى الولايات المتحدة، علمًا أن المديرية العامة للرئاسة سمحت بخروج الأفراد الموكلين حماية «الرئيس السابق المستقبلي»، في رحلة إلى ميامي «من الأول حتى 30 يناير 2023»، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية الجمعة.

«أجّلنا انهيار البرازيل»

ولم يذكر بولسونارو هذه الرحلة في خطابه، لكنه توجّه بشكل مباشر إلى مناصريه، الذين لا يزالون يخيّمون أمام ثكنات الجيش وأمام مقر قيادة الجيش في برازيليا وفي مدن أخرى للمطالبة بالتدخل العسكري لمنع لولا من تولي منصبه، قائلا وهو يبكي «لم أتوقع أبدًا أن أصل إلى هنا»، متابعًا «على الأقلّ أجّلنا انهيار البرازيل من هذه الايديولوجية اليسارية الضارّة أربعة أعوام»، قائلا «أعطيت أفضل ما عندي».

وأمام مقر إقامته الرسمي في قصر ألفورادا، صاح متظاهرون تابعوا البث الحي «جبان» و«عار».

ومنذ فوز لولا، يعيش بولسونارو منعزلًا تقريبًا في برازيليا وبعيدًا عن الأضواء.