أوكرانيا تأمر بتشديد الإجراءات الأمنية لكل سفاراتها بعد انفجار الرسالة المفخخة بمدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت أوكرانيا الأربعاء بتشديد الإجراءات الأمنية لكل سفاراتها بعد إصابة «موظفة» في بعثتها في مدريد بجروح طفيفة عندما انفجرت رسالة مفخخة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو على تويتر «أمر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بتعزيز أمن كل السفارات الأوكرانية. كما دعا السلطات الإسبانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم»، وفق «فرانس برس».

وأصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة الأربعاء بـ«انفجار» داخل السفارة فيما كانت تتعامل مع رسالة، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية. وقال المصدر، «فتحت الشرطة الوطنية تحقيقا تشارك فيه الشرطة العلمية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

إقامة محكمة خاصة لمقاضاة المتورطين عن الجرائم الروسية

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عمل الاتحاد الأوروبي على إقامة محكمة خاصة لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم الروسية في أوكرانيا.

وقالت فون دير لايين في فيديو نشر على «تويتر»: «إذ نواصل تأييد المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا» في حق أوكرانيا.

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وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرارا بتشكيل محكمة كهذه. وأوضحت فون دير لايين «إننا مستعدون للشروع في العمل مع الأسرة الدولية لجمع أكبر تأييد دولي ممكن لهذه المحكمة». كذلك تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية إرغام موسكو على دفع ثمن الدمار المادي في أوكرانيا.

أميركا تصف الضربات الروسية بـ«همجية»

وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، الضربات الروسية على البنى التحتية المدنية في أوكرانيا بأنها «همجية».

وقال بلينكن، بعد اجتماع استمر يومين مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بوخارست: «خلال الأسابيع القليلة الماضية، قصفت روسيا أكثر من ثلث نظام الطاقة الأوكراني، ما أدى إلى إغراق الملايين في البرد والظلام»، معتبرًا أن «هذه هي الأهداف الجديدة للرئيس فلاديمير بوتين (...) هذا التعامل العنيف تجاه الشعب الأوكراني همجي».