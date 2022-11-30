طرد مفخخ يصيب موظفة في السفارة الأوكرانية بمدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة الأربعاء بـ«انفجار» داخل السفارة فيما كانت تتعامل مع رسالة، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية.

وقال المصدر، وفق وكالة فرانس برس «فتحت الشرطة الوطنية تحقيقا تشارك فيه الشرطة العلمية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

محكمة خاصة لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم الروسية في أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، عمل الاتحاد الأوروبي على إقامة محكمة خاصة لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم الروسية في أوكرانيا.

وقالت فون دير لايين في فيديو نشر على «تويتر»: «إذ نواصل تأييد المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا» في حق أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».