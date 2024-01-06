بولندا تتخطى فرنسا وتصل نهائي كأس يونايتد للتنس في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت بولندا، بقيادة إيغا شفيونتيك وهوبرت هوركاتش، نهائي النسخة الثانية من كأس يونايتد لكرة المضرب المقامة في أستراليا، وذلك بتخطيها فرنسا 3-0، السبت، في سيدني.

ووضع هوركاتش، الذي يحتل المركز التاسع عالمياً في أعلى تصنيف خلال مسيرته الاحترافية، بولندا على المسار الصحيح بفوزه على أدريان مانارينو 6-3 و7-5، قبل أن تحسم شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، مواجهتها مع كارولين غارسيا 4-6 و6-1 و6-1، ما جعل مباراة الزوجي المختلط هامشية، حسب وكالة «فرانس برس».

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لكن بولندا حسمتها أيضاً لمصلحتها بفوز يان جيلنسكي وكاتارينا كاوا على إدوار روجيه فاسلان وإليكسان ليشيميا 6-3 و6-3. وستلتقي بولندا في النهائي الفائز من مواجهة ألمانيا مع نجمها ألكسندر زفيريف، وأستراليا المضيفة بقيادة أليكس دي مينور.

بذلك ستخوض بولندا النهائي للمرة الأولى، بعدما انتهى مشوارها في النسخة الأولى على يد الولايات المتحدة التي توجت لاحقاً باللقب.