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أتلتيكو مدريد يراهن على غريزمان في ضيافة فينورد الهولندي بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 06:10 مساء
أتلتيكو مدريد يراهن على غريزمان في ضيافة فينورد الهولندي بدوري الأبطال
المهاجم الفرنسي لأتلتيكو مدريد الإسباني غريزمان. (فرانس برس)
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يضع أتلتيكو مدريد آمالا كبيرة على المهاجم الفرنسي المتألق أنطوان غريزمان، حيث يسعى النادي الإسباني إلى حجز مكان له في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحلّ ضيفًا على فينورد الهولندي، الثلاثاء.

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وبعدما خرج من دور المجموعات الموسم الماضي، يبحث «روخيبلانكوس» عن التأهل من جديد ويدرك تمامًا أنّه سيواجه امتحانًا صعبًا في الأراضي الهولندية، حيث يسعى أيضًا أصحاب الأرض لتفادي الإقصاء، حسب «فرانس برس».

أتلتيكو مدريد يتصدر المجموعة الخامسة
يتصدّر أتلتيكو المجموعة الخامسة بثماني نقاط متقدمًا بنقطة واحدة عن لاتسيو الإيطالي ونقطتين عن فينورد الثالث، ويدرك فريق العاصمة الإسبانية أنّ الفوز سيكون كافيًا لحسم التأهل.

ويبدو غريزمان في أفضل حالاته لقيادة أتلتيكو، بعدما سجّل هدفًا رأسيًا مميزًا بمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني، ليقود فريقه إلى احتلال المركز الثالث.

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