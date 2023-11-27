شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

قال الدولي البرتغالي برونو فرنانديش قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي «الهدف الرائع الذي سجله أليخاندرو غارناتشو في الفوز على إيفرتون في الدوري، أثبت أن المراهق الأرجنتيني يمكن أن يصبح لاعباً مميزاً».

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ومنح غارناتشو جماهير نادي «الشياطين الحمر» لمحة ساحرة عن إمكاناته الهائلة بمقصيّة خلفية رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من البرتغالي ديوغو دالو، ليفتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية في الفوز على إيفرتون 3-0 على ملعب «غوديسون بارك» في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري، الأحد، حسب «فرانس برس».

براعة وتقنية لأليخاندرو غارناتشو

وأظهر ابن الـ19 عاماً براعة وتقنية رائعتين، الأمر الذي دفع زميله فرنانديش للتحدّث عن قدرته على أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 24 نقطة متأخراً بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر.

وقال قائد يونايتد «هو أمر مدهش. شيء من خارج هذا العالم، على ما أعتقد». واحتفل غارناتشو بهدفه على طريقة نجم يونايتد السابق والنصر السعودي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.