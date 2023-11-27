نيوكاسل يكافح أمام باريس سان جيرمان في مجموعة «الموت» بدوري الأبطال.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يحل نيوكاسل الإنجليزي ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء، على ملعب بارك دي برانس، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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النادي الإنجليزي أكرم وفادة النادي الباريسي بنتيجة 4-1 على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الثانية في الرابع من أكتوبر الماضي، لكن شتان بين مباراة الذهاب واللقاء الحاسم، الثلاثاء، حسب «فرانس برس».

نيوكاسل أمام تحدي مواجهة قوة سان جرمان

في الجولة الثانية، كان نيوكاسل منتشيًا بتعادله السلبي الثمين أمام مضيفه ميلان الإيطالي العريق في أول مباراة له في المسابقة القارية العريقة منذ 20 عامًا، في حين يدخل الجولة الخامسة وهو في المركز الأخير برصيد أربع نقاط، بعد خسارتين أمام بروسيا دورتموند الألماني (0-1 و0-2)، وبالتالي يتعيّن عليه تفادي الخسارة للإبقاء على آماله في بلوغ ثمن النهائي.

النادي الإنجليزي يبحث عن خروج آمن من مجموعة «الموت»

ويجد نيوكاسل نفسه أمام تحدي مواجهة قوة سان جيرمان الذي خسر مباراة واحدة فقط منذ سقوطه على ملعب جيمس بارك وكانت أمام مضيفه ميلان 1-2 في الجولة الرابعة من المسابقة القارية، بالإضافة إلى قائمة الإصابات المتزايدة التي ضربت صفوفه في الآونة الأخيرة.

يحتل نيوكاسل المركز الأخير في مجموعة «الموت» برصيد أربع نقاط بفارق ثلاث خلف بروسيا دورتموند واثنتين خلف باريس سان جيرمان ونقطة خلف ميلان ضيفه في الجولة السادسة الأخيرة.