الفرنسي زاركو يحقق باكورة انتصاراته في جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي براماك) فوزا مثيرا هو الأول له في مسيرته في فئة «موتو جي بي»، في سباق جائزة أستراليا الكبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية على حلبة فيليب آيلاند، السبت.

وتفوق زاركو على الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) الذي عزز صدارته لبطولة العالم، في حين جاء ثالثا الإيطالي فابيو دي جانأنتونيو (دوكاتي غريزيني)، حسب «فرانس برس».

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انطلق زاركو من المركز الخامس، فحقق سباقا رائعا ونجح في الاستئثار بالصدارة في اللفة الأخيرة ليجتاز خط النهاية بفارق ضئيل جدا.

ويشارك زاركو، بطل العالم في فئة «موتو جي بي 2» العامين 2015 و2016، في فئة «موتو جي بي» منذ العام 2017 وقد انتظر موسمه السابع في هذه الفئة وسباقه الرقم 120 لتحقيق باكورة انتصاراته.