إلغاء الدوري البوليفي بسبب التلاعب في نتائج المباريات

القاهرة - بوابة الوسط

ألغى الاتحاد البوليفي لكرة القدم برئاسة فرناندو كوستا، مسابقة الدوري الحالي بسبب مزاعم تلاعب في نتائج مبارياتها.

إبلاغ النائب العام بتهم الفساد

شاركت الأندية الـ17 المشاركة في الدوري في اجتماع، وافق خلاله 14 ناديا على إيقاف الدوري وبطولة الكأس، بينما رفض ناديان إيقاف الدوري، وامتنع نادٍ واحد عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

جاء قرار إلغاء الدوري البوليفي بعد أن رفع الاتحاد البوليفي تهم الفساد إلى مكتب المدعي العام في بوليفيا، حيث يزعم أن بعض الحكام واللاعبين ومسؤولي الأندية مشتبه في تورطهم في مخطط الفساد.

وفي إطار الأزمة نفسها، تقرر إقالة ثلاثة أعضاء من لجنة الحكام، هم: أليخاندرو مانيلا، وويلسون إيسترادا، وخوان كارولس كاردوزو.

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وأوضح بعض مسئولي الأندية البوليفية، في بيان منفصل، تورط بعض لاعبيهم في هذا المخطط، دون الكشف عن أسمائهم.

ويخطط الاتحاد البوليفي حاليا للتحدث مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بشأن تنظيم مسابقة سريعة حتى نهاية ديسمبر المقبل، لتحل محل البطولات التي ألغيت، والتي تشمل دوري الدرجتين الأولى والثانية.