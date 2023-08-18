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هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 11:11 مساء
هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني
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تلقى النصر السعودي هزيمة بهدفين دون مقابل أمام التعاون في ثاني جولات الدوري السعودي، مساء الجمعة، وذلك برغم لعب النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

سجل توامبا الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 20 قبل أن يضي أحمد باحسين الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع في المباراة التي لعبت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

الهزيمة هي الثانية للنصر في البطولة التي لم يحصد فيها أي نقطة حتى الآن بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام الاتفاق بهدفين لهدف.

ولعب النصر المباراة الأولى أمام الاتفاق بالاحيتاطيين نتيجة الإرهاق الذي نال لاعبيه الأساسيين بعد التتويج ببطولة الأندية العربية على حساب غريمه الهلال الأسبوع الماضي، لكن الآمال في انطلاقة قوية بالدوري لم تتحقق بعد، برغم ضم الفرق لاعبين من الطراز العالمي.

وضم النصر ماني في الانتقالات الصيفية بجانب كل من لاعب الوسط الكرواتي بروزفيتش والمدافع البرازيلي أليكس تيليس، فضلا عن جلب المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

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