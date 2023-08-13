تقارير سعودية.. مانشيني مدربًا للمنتخب السعودي لثلاث سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

توصل الإيطالي روبرتو مانشيني إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتدريب المنتخب السعودي لثلاث سنوات، وذلك في أعقاب استقالته من منصبه كمدير فني للمنتخب الإيطالي.

صفقة مانشيني تنتظر الإعلان الرسمي

وذكرت جريدة «الرياضية» على حسابها بمنصة «إكس» أن «الاتحاد السعودي لكرة القدم توصل إلى اتفاق نهائي لتوقيع عقد لمدة ثلاث سنوات مع الإيطالي روبرتو مانشيني لتدريب المنتخب السعودي»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن الجريدة السعودية.

وقالت إن الصفقة جرت بشكل رسمي، وذلك على الرغم من أن القنوات الرسمية للاتحاد السعودي لم تعلق على الأمر بعد.

يأتي ما نشرته «الرياضية» ليؤكد تقارير صحفية أخرى أكدت تلقي روبرتو مانشيني عرضًا ضخمًا لتدريب المنتخب السعودي، حيث قالت جريدة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية إن استقالة مانشيني من تدريب المنتخب الإيطالي سببها تلقيه عرضًا ضخمًا للغاية لتدريب المنتخب السعودي.

- عرض سعودي ضخم وراء استقالة مانشيني من تدريب المنتخب الإيطالي

- مانشيني يتقدم باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي

أما النسخة الإنجليزية من موقع «فوتبول إيطاليا» فقالت إنه سيجري في القريب العاجل الإعلان عن تولي مانشيني منصب المدير الفني للمنتخب السعودي.

استقالة مانشيني في مرحلة حرجة

ويرحل مانشيني، الذي لم يشرح أسباب استقالته، بعد أن تولى منصبه في لحظة حرجة في تاريخ الكرة الإيطالية عندما فشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022 رغم كونه بطل أوروبا الحالي، فيما كانت كأس العالم الثانية على التوالي من دون مشاركة «الأزوري» بعد غيابه أيضًا عن مونديال 2018.