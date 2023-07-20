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غضب بين جماهير إنتر ميلان بعد التعاقد مع كوادرادو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 01:56 مساء
غضب بين جماهير إنتر ميلان بعد التعاقد مع كوادرادو
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أثار إعلان نادي إنتر ميلان الإيطالي ضم الجناح الدولي الكولومبي خوان كوادرادو، غضبا عارما بين جماهير النادي باعتبار ان اللاعب الكولومبي كان أحد عناصر الغريم اللدود يوفنتوس المنتهي عقده معه هذا الصيف.

مسيرة ناجحة مع يوفنتوس
وقال إنتر في بيان إن خوان كوادرادو (35 عاما) وقع عقدا مع النادي لمدة عام واحد، بعدما سبق أن أعلن يوفنتوس في 30 يونيو الماضي رحيل كوادرادو.

وقضى خوان كوادرادو ثماني سنوات في يوفنتوس، فاز خلالها بخمسة ألقاب للدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2017.

من جانبه، قال كوادرادو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا سعيد جدا لحصولي على هذه الفرصة. بالنسبة لي، وجودي في إنتر ميلان شرف لي لأنه أحد أكبر الأندية الأوروبية»، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وأضاف اللاعب الكولومبي: «تلقيت الكثير من العروض واخترت إنتر ميلان لأننا جميعا نعرف من هو إنتر ميلان على الصعيد العالمي».

وتعاقد إنتر ميلان مع كوادرادو الذي خاض 115 مباراة مع منتخب بلاده، لتعزيز مركز الظهير الأيمن في تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي والذي يشغله الدولي الهولندي دنزل دامفريس.

وانضم كوادرادو الذي يلعب في كمدافع وجناح ولاعب وسط أيمن، الى صفوف يوفنتوس في العام 2015 قادما من تشلسي الانجليزي، وتوج بأحد عشر لقبا مع فريق «السيدة العجوز» بينها خمسة ألقاب في الدوري أعوام (2016، 2017، 2018، 2019، 2020)، وأربعة ألقاب في الكأس المحلية أعوام (2016، 2017، 2018، 2021).

أسباب كراهية جماهير الإنتر لكوادرداو
وأثار التعاقد مع كوادرادو غضب جماهير إنتر ميلان الذين يمقتونه كرمز للنجاحات الأخيرة لنادي يوفنتوس، وأيضا بسبب سلسلة من الحوادث خلال مباريات الناديين.

يعد أبرز تلك الحوادث، الخلاف الحاد مع حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش في الوقت بدل الضائع من مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي، وهي المباراة التي شهدت ايضا إساءات عنصرية من مشجعي فريق يوفنتوس لمهاجم إنتر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وتعرض كوادرادو الذي سجل ليوفنتوس في تلك المباراة، لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بسبب الإمساك بهاندانوفيتش من رقبته ولكمه.

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وينظر إلى كوادرادو أيضا من قبل المشجعين على أنه يتعمد السقوط ويبالغ في الاحتكاك بهدف التأثير استمالة قرارات تحكيمية، على غرار ما حصل عندما فاز بركلة جزاء حاسمة في العام 2021 ضد إنتر ميلان عندما تعمد الاصطدام بالكرواتي إيفان بيريشيتش.

وخرج كوادرادو من مطار ليناتي في ميلانو منحني الرأس ورفض التحدث للصحفيين، وبعد الانتهاء من الاختبارات الطبية في اللجنة الأولمبية الإيطالية، أطلق أحد المشجعين سلسلة من الإساءات له.

وعلق مشجعو إنتر ميلان لافتة خارج مبنى اللجنة الأولمبية كتب عليها «لقد فعلت كل ما في وسعك لتجعل نفسك مكروها، إذا كنت تريد تغيير ذلك فهذا يعود إليك».

غضب متعدد الجوانب
ويواجه أنصار إنتر ميلان حالة غضب متعددة الجوانب، لاسيما بعد التقارير التي أفادت بأن لوكاكو قرر الذهاب إلى يوفنتوس، حيث كافح وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للتوصل إلى اتفاق من أجل بيعه مع تشلسي الإنجليزي.

ولعب لوكاكو على سبيل الاعارة في انتر ميلان الموسم الماضي بعدما قدم اداء باهتا مع الفريق اللندني في محطته الثانية معه، عقب انتقاله غليه قبل عامين في صفقة بلغت 97.5 مليون جينه إسترليني، إلا أنه جعل من نفسه معشوقا لدى جماهير إنتر ميلان بعدما سجل 64 هدفا في 95 مباراة وقاده إلى أول لقب له في الدوري الإيطالي منذ أكثر من عشر سنوات، منهيا فترة من 11 سنة عجافا شهدت هيمنة مطلقة ليوفنتوس على الكرة الإيطالية.

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