  • Alwasat News
Atwasat

«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 06:07 مساء
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تأجيل موعد تقديم ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030 حتى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

ويعتزم «فيفا» الإعلان عن اسم البلد الفائز بحق استضافة مونديال 2030 في اجتماع جمعيته العمومية التي ستعقد في الربع الرابع من العام المقبل 2024 بدلًا من الربع الثالث، وذلك بهدف إجراء المزيد من المباحثات مع أهم الجهات الفاعلة المعنية بالبطولة، التي ستحتفي بالذكرى المئوية لأهم مسابقة في كرة القدم.

«فيفا» يحدد متطلبات استضافة مونديال 2030
وقد وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على الفكرة العامة لمتطلبات استضافة مونديال 2030 التي أعدتها إدارة الاتحاد الدولي «فيفا»، لتمكّن الاتحادات الوطنية المهتمة من فهمها بشكل أفضل، بما في ذلك متطلبات البنية التحتية، والإطار القانوني الذي يجب تأسيسه، والأهداف البيئية والاجتماعية التي ينبغي أن يسعى المضيف لتحقيقها، وفقًا لجريدة «الشرق الأوسط».

كذلك وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على لوائح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستنطلق في سبتمبر 2023.

المغرب تقدم ملفا مشتركا مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030

السعودية تفاوض شركات عالمية وتبحث ضم ميسي لكريستيانو في ملف التنظيم الثلاثي لمونديال 2030

وفي هذا الصدد، قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي: «بمشاركة 48 منتخبًا في النسخة القادمة من كأس العالم، سيكون للبطولة تأثير غير مسبوق على كرة القدم العالمية بفضل فرص الوجود في البطولة، وسعي مزيد من الدول لضمان مشاركتها والتألق على المستوى العالمي».

من جهة أخرى، أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن اجتماع المؤتمر الرابع والسبعين للجمعية العمومية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيعقد يوم 17 مايو 2024 بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
الحكومات الليبية 1949-1969 (8)

الحكومات الليبية 1949-1969 (8)
ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر

ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي

كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي
«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»

«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»
كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟

كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب

في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب
ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
غوندوغان يحرم برشلونة من ضم موهبة فنربخشة.. وريال مدريد يتربص
غوندوغان يحرم برشلونة من ضم موهبة فنربخشة.. وريال مدريد يتربص
200 مليون شخص يتابعون الدوري الإسباني عبر 16 منصة إلكترونية
200 مليون شخص يتابعون الدوري الإسباني عبر 16 منصة إلكترونية
التشيك تحظر مشاركة الروس في مسابقاتها الرياضية
التشيك تحظر مشاركة الروس في مسابقاتها الرياضية
المنتخب الألماني يتراجع والجماهير تهتف «فاض بنا الكيل»
المنتخب الألماني يتراجع والجماهير تهتف «فاض بنا الكيل»
العاملون في قناة برشلونة يقاضون النادي
العاملون في قناة برشلونة يقاضون النادي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي...
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال ......
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان...
المزيد
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال ......
الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية
الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية...
مجلس فرنسا يؤيد حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم الحجاب
مجلس فرنسا يؤيد حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم الحجاب...
العاملون في قناة برشلونة يقاضون النادي
العاملون في قناة برشلونة يقاضون النادي...
المنتخب الألماني يتراجع والجماهير تهتف «فاض بنا الكيل»
المنتخب الألماني يتراجع والجماهير تهتف «فاض بنا الكيل»...
المزيد