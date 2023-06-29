«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تأجيل موعد تقديم ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030 حتى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

ويعتزم «فيفا» الإعلان عن اسم البلد الفائز بحق استضافة مونديال 2030 في اجتماع جمعيته العمومية التي ستعقد في الربع الرابع من العام المقبل 2024 بدلًا من الربع الثالث، وذلك بهدف إجراء المزيد من المباحثات مع أهم الجهات الفاعلة المعنية بالبطولة، التي ستحتفي بالذكرى المئوية لأهم مسابقة في كرة القدم.

«فيفا» يحدد متطلبات استضافة مونديال 2030

وقد وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على الفكرة العامة لمتطلبات استضافة مونديال 2030 التي أعدتها إدارة الاتحاد الدولي «فيفا»، لتمكّن الاتحادات الوطنية المهتمة من فهمها بشكل أفضل، بما في ذلك متطلبات البنية التحتية، والإطار القانوني الذي يجب تأسيسه، والأهداف البيئية والاجتماعية التي ينبغي أن يسعى المضيف لتحقيقها، وفقًا لجريدة «الشرق الأوسط».

كذلك وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على لوائح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستنطلق في سبتمبر 2023.

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وفي هذا الصدد، قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي: «بمشاركة 48 منتخبًا في النسخة القادمة من كأس العالم، سيكون للبطولة تأثير غير مسبوق على كرة القدم العالمية بفضل فرص الوجود في البطولة، وسعي مزيد من الدول لضمان مشاركتها والتألق على المستوى العالمي».

من جهة أخرى، أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن اجتماع المؤتمر الرابع والسبعين للجمعية العمومية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيعقد يوم 17 مايو 2024 بالعاصمة التايلاندية بانكوك.