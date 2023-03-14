المغرب تقدم ملفا مشتركا مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ملك المغرب محمد السادس، الثلاثاء، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 في كرة القدم مع إسبانيا والبرتغال، بعد مئة عام على انطلاق أهم مسابقة كروية في العالم.

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وقال الملك المغربي في رسالة تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بمناسبة تسليم جائزة التميُّز للعام 2022 من الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي «أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم للعام 2030»، حسب «فرانس برس».

وكانت الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي أطلقت في فبراير الماضي ملفها الرسمي المشترك، تكريمًا لذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو.