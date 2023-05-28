شاهد: بصمة ميسي في التتويج الرسمي لسان جيرمان باللقب الحادي عشر القياسي

القاهرة - بوابة الوسط

ضمن باريس سان جيرمان الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ (1-1)، أمس السبت، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، وكان سان جيرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إثر تمريرة من كيليان مبابي في الدقيقة (59)، رافعا رصيده إلى 16 هدفا، هذا الموسم في الدوري.

وأدرك البديل مهاجم الفريق الباريسي السابق كيفن غاميرو، التعادل في الدقيقة (79)، وهو اللقب الحادي عشر لفريق العاصمة، فانفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي كان يتقاسمه مع سانت إتيان، حسب «فرانس برس».

تتويج رسمي لباريس سان جيرمان

وكان باريس سان جيرمان بحاجة إلى التعادل لضمان اللقب، وكان في طريقه إلى مواصلة صحوته، وتحقيق فوزه الرابع تواليا، لولا هدف غاميرو في الدقائق الأخيرة، والذي ضمن لفريقه البقاء في الدرجة الأولى، وهو اللقب التاسع لسان جيرمان في «ليغ 1» في السنوات الـ11 الأخيرة.

مطاردة مباشرة بعد الفوز على أجاكسيو

وعزز باريس سان جيرمان موقعه في الصدارة، برصيد 85 نقطة بفارق أربع نقاط أمام مطارده المباشر لنس، الفائز على ضيفه أجاكسيو بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها الكولومبي ديفر ماشادو (16) وأدريان توماسون (22) والبلجيكي لويس أوبيندا (34 من ركلة جزاء)، رافعا رصيده إلى 20 هدفا هذا الموسم.