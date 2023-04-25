توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، الإثنين، إقالة مدربه الموقت الإيطالي كريستيان ستيليني، بعد يوم من الخسارة المذلة (6-1) ضد نيوكاسل في الدوري الممتاز، ونقل النادي عن مالكه دانيال ليفي في بيان «كان أداء يوم الأحد ضد نيوكاسل غير مقبول على الإطلاق. كان من المؤلم رؤيته».

وأضاف «أن راين مايسون سيتولى المهام خلفا لستيليني الذي خلف مواطنه أنتونيو كونتي الشهر الماضي فقط»، أي أن توتنهام سجل اقالتين لاثنين من مدربيه خلال شهر واحد، وتابع «يمكننا النظر في عديد الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك، وبينما يجب أن أتحمل أنا ومجلس الإدارة والمدربين واللاعبين جميعا المسؤولية الجماعية، فإن المسؤولية تقع على عاتقي في النهاية»، حسب «فرانس برس».

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ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري على بعد ست نقاط من المركز الرابع، وهو مهدد بخسارته كون برايتون يملك ثلاث مباريات مؤجلة، وبالتالي غيابه عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويلتقي سبيرز مع ضيفه مانشستر يونايتد الرابع الخميس.

وانفصل النادي اللندني عن كونتي في أواخر مارس الماضي بعد 16 شهرا فقط من وصول الإيطالي، بعد التصريح الناري الذي أدلاه عقب التعادل مع ساوثمبتون انتقد خلاله أنانية اللاعبين والعقلية الانهزامية للنادي. ولا يزال توتنهام صائما عن الألقاب منذ العام 2008 عندما حقق لقب كأس الرابطة.