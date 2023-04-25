  • Alwasat News
Atwasat

توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 11:42 صباحا
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
كونتي رفقة ستيليني. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، الإثنين، إقالة مدربه الموقت الإيطالي كريستيان ستيليني، بعد يوم من الخسارة المذلة (6-1) ضد نيوكاسل في الدوري الممتاز، ونقل النادي عن مالكه دانيال ليفي في بيان «كان أداء يوم الأحد ضد نيوكاسل غير مقبول على الإطلاق. كان من المؤلم رؤيته».

وأضاف «أن راين مايسون سيتولى المهام خلفا لستيليني الذي خلف مواطنه أنتونيو كونتي الشهر الماضي فقط»، أي أن توتنهام سجل اقالتين لاثنين من مدربيه خلال شهر واحد، وتابع «يمكننا النظر في عديد الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك، وبينما يجب أن أتحمل أنا ومجلس الإدارة والمدربين واللاعبين جميعا المسؤولية الجماعية، فإن المسؤولية تقع على عاتقي في النهاية»، حسب «فرانس برس».

- الدوري الإنجليزي: صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة نونتغهام

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري على بعد ست نقاط من المركز الرابع، وهو مهدد بخسارته كون برايتون يملك ثلاث مباريات مؤجلة، وبالتالي غيابه عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويلتقي سبيرز مع ضيفه مانشستر يونايتد الرابع الخميس.

وانفصل النادي اللندني عن كونتي في أواخر مارس الماضي بعد 16 شهرا فقط من وصول الإيطالي، بعد التصريح الناري الذي أدلاه عقب التعادل مع ساوثمبتون انتقد خلاله أنانية اللاعبين والعقلية الانهزامية للنادي. ولا يزال توتنهام صائما عن الألقاب منذ العام 2008 عندما حقق لقب كأس الرابطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل
اليوم.. بدء إجراءات المحاكمة المدنية لترامب في قضية اغتصاب صحفية

اليوم.. بدء إجراءات المحاكمة المدنية لترامب في قضية اغتصاب صحفية
«نتفليكس» تعتزم استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية

«نتفليكس» تعتزم استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية
الهلال الأحمر: إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث جراء اشتباك الزاوية

الهلال الأحمر: إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث جراء اشتباك ...
شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟

شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: مطالب بدعم الفلاحين ومساعٍ لاستعادة مليارات القذافي

شاهد في «اقتصاد بلس»: مطالب بدعم الفلاحين ومساعٍ لاستعادة مليارات القذافي
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»
حكومة الوحدة تشكر السعودية على دعمها إجلاء الليبيين من السودان

حكومة الوحدة تشكر السعودية على دعمها إجلاء الليبيين من السودان
«هنا ليبيا»: حرب الإبادة في المعتقلات الإيطالية والمسرح في سبها

«هنا ليبيا»: حرب الإبادة في المعتقلات الإيطالية والمسرح في سبها
ترحيل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا» إلى 5 مايو

ترحيل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا» إلى 5 مايو
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 21): مقلب الخياط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 21): مقلب الخياط
«أكلات ماجدة 2» (حـ 19): لازانيا كراب وكنافة نابلسية

«أكلات ماجدة 2» (حـ 19): لازانيا كراب وكنافة نابلسية
«اقتصاد بلس»: ليبيا.. الأقل تكلفة في المعيشة

«اقتصاد بلس»: ليبيا.. الأقل تكلفة في المعيشة
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ومواعيد نهائيات دوري السلة الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ومواعيد نهائيات دوري السلة الليبي
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد زعبيه

شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد زعبيه
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديوكوفيتش في صدارة محترفي التنس بـ7135 نقطة وألكاراز وصيفا
ديوكوفيتش في صدارة محترفي التنس بـ7135 نقطة وألكاراز وصيفا
البطل الأولمبي مو فرح يعلن اعتزاله في سبتمبر المقبل
البطل الأولمبي مو فرح يعلن اعتزاله في سبتمبر المقبل
استقبال الأبطال لنابولي عقب الفوز على يوفنتوس والاقتراب من لقب الدوري الإيطالي
استقبال الأبطال لنابولي عقب الفوز على يوفنتوس والاقتراب من لقب ...
هل ينهي اتحاد العاصمة الجزائري الهيمنة المغربية في «الكونفدرالية»؟
هل ينهي اتحاد العاصمة الجزائري الهيمنة المغربية في ...
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
المزيد
الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»
الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق ......
أرتيتا: مواجهة مانشستر سيتي لن تحسم لقب «البريميرليغ»
أرتيتا: مواجهة مانشستر سيتي لن تحسم لقب «البريميرليغ»...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين...
هل ينهي اتحاد العاصمة الجزائري الهيمنة المغربية في «الكونفدرالية»؟
هل ينهي اتحاد العاصمة الجزائري الهيمنة المغربية في ......
المزيد