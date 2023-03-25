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الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 03:50 مساء
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
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أكد المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، أن فريقه يستطيع أن يكون أكثر جرأة مما كان عليه في كأس العالم؛ إذ كان الدفاع القوي عاملا أساسيا في مساعدة الفريق على التخلص من إسبانيا والبرتغال التي هي أكثر قوة في طريقه إلى قبل النهائي.

وأوضح الركراكي أن المغرب الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، لن يدافع أمام البرازيل في مباراته الودية اليوم السبت؛ إذ يسعى إلى تحقيق انتصار بارز على بطل العالم خمس مرات في مباراته الأولى على أرضه بعد مشواره الرائع في قطر.

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وقال الركراكي في مؤتمر صحفي، الجمعة: «لا يمكن أن نغير هويتنا ضد البرازيل والتظاهر بشيء لسنا عليه، لكن يمكننا اتخاذ المزيد من المخاطر التي كان لا يمكن تحملها في كأس العالم. أي خطأ في كأس العالم قد يكون مكلفا. اليوم ستكون مباراة ودية وربما نكون أكثر جرأة ونجرب أشياء مختلفة لم نتمكن من القيام بها في مباراة كأس العالم».

وبعد أن قاد المغرب ليصبح أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية وأول فريق أفريقي يصل إلى قبل النهائي، قال الركراكي إنه يعول على الجماهير لتكون عاملاً رئيسياً اليوم في ملعب «ابن بطوطة». وسيحضر المباراة 65 ألف متفرج لا يزالون يشعرون بالفخر بعد أداء ونتائج الفريق في نهائيات كأس العالم أثارت دموع الفرح في جميع أنحاء أفريقيا والعالم العربي.

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