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تقاليد المجتمع الشرقي تقف حائلا أمام احتراف مصريات الهوكي في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 07:34 مساء
تقاليد المجتمع الشرقي تقف حائلا أمام احتراف مصريات الهوكي في أوروبا
لاعبة فريق الهوكي بنادي الشرقية. (فرانس برس)
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يظل عالم الاحتراف الأوروبي هو الشاغل الأول لأي رياضي في العالم، كونه قبلة جميع الألعاب والمرور للقارة العجوز يعد شهادة نجاح تاريخية لصاحبها، إلا أن مصريات بارعات في لعبة الهوكي اصطدمن بتقاليد المجتمع التي منعتهن من تنفيذ الخطوة.

وتطمح لاعبة هوكي الحقل دنيا شعراوي للاحتراف في الملاعب الأوروبية، كي تصبح ابنة دلتا النيل في مصر أول فتاة تحقق تلك الخطوة في تاريخ ناديها المهيمن محلياً على ألقاب السيدات، وتعزّز شعبية هذه الرياضة في محافظة الشرقية.

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تقول شعراوي (24 عاماً) وتضع حجاباً أسود اللون لوكالة فرانس برس إن «الهوكي يعني الشرقية. هكذا تربينا منذ الصغر». وتضيف الشابة التي تلعب في مركز الهجوم «حالياً ليس هناك أي فتاة في الهوكي كسرت حاجز الاحتراف في مصر، لكني أتمنى أن أكون الفتاة الأولى التي تكسره».

كانت شعراوي قد أنهت تدريباً مع زميلاتها على ملعب النادي المخصص للهوكي الذي يشبه ملعب كرة القدم ويختلف عنه في تقسيم المساحات ونوعية الأرضية المغطاة بالعشب الأخضر الصناعي الناعم.

خلال التدريب، تعالت صيحات اللاعبات وامتزجت بأصوات ارتطام مضارب الهوكي الخشبية ببعضها البعض، ووقفت حارسة المرمى التي ارتدت درعاً واقية مصنوعة من الاسفنج وقناعاً معدنياً لحماية الوجه ممسكة مضربها على غرار زميلاتها، وراحت تصد الهجمات عن مرماها.

تاريخ هوكي الحقل للسيدات بنادي الشرقية
تأسس قطاع هوكي الحقل للسيدات في نادي الشرقية في العام 1995، بعد أكثر من ثلاثة عقود من تأسيس فريق الرجال الذي يعد أيضاً من أبرز الفرق الجماعية في مصر والقارة الأفريقية.

بعد مرور العام على تأسيس الفريق النسائي، حصد الأخير بطولة الدوري الممتاز متفوقاً على تسعة فرق على مستوى البلاد. ومذاك الحين، تتربع لاعبات الشرقية على عرش اللعبة محلياً مع حصد 25 لقباً من 28، إلى جانب خمسة ألقاب في كأس مصر ولقب البطولة الأفريقية العام 2019.

تلك الألقاب فتحت الباب أمام بعض اللاعبات للبروز على المستوى الوطني، على غرار ندى مصطفى الطالبة الجامعية التي اختارت مركز حراسة المرمى في الفريق، وتألقت فيه لتفرض نفسها في المنتخب.

تقول الشابة لـ«فرانس برس» وهي تحمل خوذتها الواقية تحت ذراعها «اخترت أن أكون حارسة المرمى لأنه مركز خاص وتشعر كأنك تملك الدنيا كلها، ومثلما يقال الحارس نصف الفريق».

تقاليد المجتمع والزواج تمنع الاحتراف
رغم تفوق فتيات الشرقية في اللعبة وانتشارهن في أندية مختلفة على مستوى الجمهورية، تقف طبيعة المجتمع المصري المحافظ عائقاً بين اللاعبات وطموحاتهن بالاحتراف في أوروبا.

يقول المدرب مصطفى خليل إنه تلقى عروضاً من إيطاليا وفرنسا لاحتراف أربع لاعبات من ناديه، لكن ثلاثاً منهن متزوجات ولديهن أطفال، ما يجعل السفر عسيراً. ويشير إلى «فكرة أننا مجتمع إسلامي شرقي. كيف تسافر ابنتي خارج البلاد بمفردها؟».

لكن مديرة قطاع هوكي السيدات سمية عبدالعزيز تؤكد أنه «بمرور الوقت، لم تعد مسألة أن تسافر الفتاة أو تبيت خارج منزلها مشكلة، طالما هناك ثقة متبادلة بيني وبين الأهالي». ومثلها، ترى قائدة الفريق نهلة أحمد (28 عاماً) أن الزواج والإنجاب ليسا عائقين لاستكمال المسيرة الرياضية.

وتقول نهلة أحمد لـ«فرانس برس» «أنا متزوجة ولديّ طفلة وزوجي أيضاً يلعب الهوكي. الاحتراف الداخلي أسهل على مستوى السيدات». لذا، فإن نهلة التي تلعب الهوكي منذ أكثر من 18 عاماً ونالت لقب أفضل لاعبة في الدوري الممتاز، لديها حلم أكبر وهو «أن أكون أفضل لاعبة في أفريقيا».

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