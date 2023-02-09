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سامبدوريا يقترب من بيع مدافعه عمر كولي لبشكتاش

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 03:01 مساء
سامبدوريا يقترب من بيع مدافعه عمر كولي لبشكتاش
المدافع عمر كولي لاعب نادي سامبدوريا الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يقترب نادي سامبدوريا الإيطالي من التوصل إلى اتفاق مع نادي بشكتاش التركي بشأن إكمال انتقال دائم لمدافعه عمر كولي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إلى أن اللاعب وافق على شروطه الشخصية مع بشكتاش ويتبقى فقط توقيع العقود.

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بينما أوضح رومانو أن الصفقة ستكلف خزائن الفريق التركي مليوني ونصف المليون، وسيوقع على عقد لمدة ثلاث سنوات.

الانتقال إلى سامبدوريا
وانتقل اللاعب الغامبي صاحب الـ30 عاما إلى صفوف سامبدوريا قادما من نادي غينك البلجيكي بما يقارب الـ10 ملايين يورو في صيف 2018.

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