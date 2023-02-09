سامبدوريا يقترب من بيع مدافعه عمر كولي لبشكتاش

القاهرة - بوابة الوسط

يقترب نادي سامبدوريا الإيطالي من التوصل إلى اتفاق مع نادي بشكتاش التركي بشأن إكمال انتقال دائم لمدافعه عمر كولي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إلى أن اللاعب وافق على شروطه الشخصية مع بشكتاش ويتبقى فقط توقيع العقود.

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بينما أوضح رومانو أن الصفقة ستكلف خزائن الفريق التركي مليوني ونصف المليون، وسيوقع على عقد لمدة ثلاث سنوات.