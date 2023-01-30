الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز 3 ألقاب متتالية بـ«مونديال اليد»

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظ منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد، بفوزه في النهائي الثالث له تواليا، وهذه المرة على حساب فرنسا (34-29)، في العاصمة السويدية ستوكهولم، الأحد.

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بذلك يصبح منتخب الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز ثلاثة ألقاب متتالية بعدما أضاف لقب 2023 إلى اللذين أحرزهما في 2019 و2021، بحسب «فرانس برس».

كانت هذه المباراة النهائية الثامنة منذ العام 1993 للمنتخب الفرنسي بطل «أولمبياد 2021» في طوكيو، وهو النهائي الثاني الذي خسره حتى الآن بعد الأول في 1993 أمام روسيا.