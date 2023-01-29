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ديوكوفيتش بطل تنس أستراليا للمرة العاشرة ويعادل الرقم القياسي لنادال في «الغراند سلام»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 02:07 مساء
ديوكوفيتش بطل تنس أستراليا للمرة العاشرة ويعادل الرقم القياسي لنادال في «الغراند سلام»
الصربي نوفاك ديوكوفيتش. (تويتر)
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توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة العاشرة في تاريخه عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (6-3) و(7-6) و(7-4) و(7-6) و(7-5)، الأحد، في المباراة النهائية في ملبورن.

وحقق ديوكوفيتش اللقب الـ22 في «الغراند سلام» معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الإسباني رافايل نادال الذي جرد من لقب البطولة الأسترالية هذا العام، حسب «فرانس برس».

وسيطر النجم الصربي البالغ من العمر 35 عاما على مباراته في الدور نصف النهائي، الجمعة، أمام الأميركي تومي بول بشكل واضح وتغلب عليه (7-5)، (6-1) و(6-2) ليبلغ النهائي العاشر في ملبورن.

بينما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف رابعا عالميا، إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، الجمعة، في محاولته الرابعة وذلك بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف العشرين (7-6) و(7-2)، (6-4)، (6-7)، (6- 8)، (6-3).

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