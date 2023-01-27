نادال يؤكد غيابه عن ملاعب التنس لـ8 أسابيع بسبب الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد النجم الإسباني المخضرم رافايل نادال غيابه عن ملاعب كرة المضرب من ستة إلى ثمانية أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في وركه خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، وفق ما أفاد الخميس.

وقال نادال على «تويتر»: «كنت اليوم في عيادة تيكنون لكرة المضرب في برشلونة حيث خضعت للفحص. لقد أكدوا النتائج التي حصلت عليها في ملبورن ولا تزال فترة التعافي ذاتها»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وأظهرت الفحوص الأولية أن الإسباني الفائز بـ22 لقبا كبيرا يعاني من تمزق متوسط من الدرجة الثانية ولا يحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

وأشار الإسباني البالغ من العمر 36 عاما في منشوره الخميس إلى أنه: «تم تحديد العلاجات المطلوبة، وفي غضون ثلاثة أسابيع سيجرون فحوص جديدة لمعرفة مدى تطور الإصابة.

وخرج حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني على يد الأميركي ماكنزي ماكدونالد بالخسارة أمامه 4-6 و4-6 و5-7 الأسبوع الماضي، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها.

استبعاد اللحاق بدورتي إنديان ويلز وميامي

وبحسب برنامج التعافي، من المستبعد أن يتمكن نادال من المشاركة في دورتي إنديان ويلز وميامي الألف نقطة للماسترز المقررتين في مارس، ما سيؤدي إلى تراجعه في تصنيف رابطة المحترفين «إيه تي بي».

ومن المرجح أن يستهدف نادال العودة في موسم دورات الملاعب الترابية في منتصف أبريل، تحضيرا لمشاركته في بطولة رولان غاروس الفرنسية في مايو، حيث سيبحث عن لقبه الخامس عشر فيها.