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شاب بريطاني يربك خطوات نادال نحو الرقم القياسي الـ23 ببطولة أستراليا للتنس قبل التأهل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 11:23 صباحا
شاب بريطاني يربك خطوات نادال نحو الرقم القياسي الـ23 ببطولة أستراليا للتنس قبل التأهل
الإسباني رافايل نادال. (فرانس برس)
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خسر الإسباني رافايل نادال، حامل اللقب، مجموعة ولكنه عبر إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الإثنين (7-5، 2-6، 6-4، 6-1) على البريطاني الشاب جاك درايبر، ويسعى نادال لتعزيز رقمه القياسي في عدد البطولات الكبرى وتحقيق لقبه الـ23، ونجح في بلوغ الدور الثاني في ملبورن للمرة الـ17 معززا سجله إلى (77-15).

يلتقي تاليا مع الأميركي ماكينزي ماكدونالد الذي تغلب على مواطنه براندون ناكاشيما في مباراة مثيرة من خمس مجموعات، وقال نادال بعد المباراة «إنه فوز كنت بحاجة إليه. الأشهر القليلة الماضية لم تكن سهلة بالنسبة لي، إذا أخذت في عين الاعتبار كل ما مررت به في الأشهر الستة الأخيرة، كانت بداية جيدة للبطولة»، بحسب «فرانس برس».

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مهمة ليست سهلة لنادال
وأضاف «لعبت ضد أحد أصعب المنافسين في الدور الأول، إنه يافع، لديه القوة وأعتقد أن لديه مستقبلا مشرقا.. أعتقد أن هذا الفوز سيساعدني لما تبقى من البطولة»، لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لنادال الذي خسر ست من مبارياته السبع الأخير، بما فيها اثنتان هذا العام.

واستخدم نادال خبرته أمام اللاعب البالغ 21 عاما المصنف 38 عالميا والضربات الأمامية القوية، في حين ظهر البريطاني يدلك بطنه مرات عدة خلال المباراة وبدا عاجزا في المجموعة الأخيرة ليخسر بعد ثلاث ساعات و41 دقيقة.

فض الشراكة مع ديوكوفيتش وفيدرير
كتب نادال العام الماضي التاريخ على ملعب رود لايفر أرينا عندما توج بلقبه الـ21 الكبير ليفض الشراكة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرير، بعدما تفوق على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي مثير من خمس ساعات ونصف وعاد من تأخر بمجموعتين. أضاف اللقب الـ22 في رولان غاروس قبل أن يحقق الصربي الـ21 في ويمبلدون.

جاء تتويج نادال في أستراليا بغياب ديوكوفيتش حامل اللقب تسع مرات قياسية لترحيله على خلفية عدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، لكنه عاد هذا العام ويبدأ حملته الثلاثاء. وفي أبرز النتائج الأخرى لدى الرجال، تأهل كل من البولندي هوبرت هوركاش والإيطالي يانيك سينر والأميركي سيباستيان كوردا والكندي دينيس شابوفالوف.

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