بالصور والفيديو.. ملعب البصرة قبل انطلاق حفل ختام «خليجي 25»

القاهرة - بوابة الوسط

امتلأت جنبات ملعب البصرة الدولي، قبيل انطلاق الحفل الختامي لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، الذي سيحتضن المباراة النهائية بين منتخب العراق ومنتخب عمان.

وكاد الاتحاد العراقي أن يلغي إقامة المباراة النهائية اليوم الخميس، بعد الأحداث التي جرت حول ملعب المباراة، وتدافع الجماهير العراقية التي جاءت لمؤازرة منتخب بلادها في المباراة، ما أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين، لكن الاتحاد قرر في النهاية إقامة المباراة في موعدها، بعد إدخال الجماهير حاملي التذاكر إلى الملعب المباراة، وصرف الآخرين إلى أماكن أخرى لمشاهدة المباراة عبر الشاشات.

ملعب البصرة الدولي امتلئ بالمتفرجين قبل انطلاق الحفل الختامي لـ«خليجي 25»، 19 يناير 2023. (الإنترنت)

ملعب البصرة الدولي امتلئ بالمتفرجين قبل انطلاق الحفل الختامي لـ«خليجي 25»، 19 يناير 2023. (الإنترنت)

ملعب البصرة الدولي امتلئ بالمتفرجين قبل انطلاق الحفل الختامي لـ«خليجي 25»، 19 يناير 2023. (الإنترنت)