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بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 11:56 مساء
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
العاهل المغربي محمد السادس يستقبل بعثة المنتخب المشارك في كأس العالم، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (الإنترنت)
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منح العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الثلاثاء، لاعبي منتخب بلاده لكرة القدم «وسام العرش» من درجة ضابط، بينما منح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب وليد الركراكي «وسام العرش» من درجة قائد.

جاء ذلك خلال استقباله أعضاء المنتخب برفقتهم أمهاتهم، تكريمًا وتقديرًا للإنجاز المحقق في كأس العالم لكرة القدم، ووصولهم لنصف النهائي، للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية.

كما أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه.

- استقبال حافل للمنتخب المغربي في الرباط بعد إنجاز المونديال (فيديو وصور)

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، احتشد عشرات الآلاف لاستقبال المنتخب المغربي في الرباط، بعد عودة «أسود الأطلس» من مشاركة تاريخية في مونديال قطر، حيث استقل اللاعبون حافلة مكشوفة طافت شوارع العاصمة، اليوم الثلاثاء، لتلقي تحية الجماهير.

يذكر أن «وسام العرش» يمنح لمكافأة الأشخاص المتميزين أو الذين قدموا خدمات مدنية أو عسكرية. ويشتمل على خمس درجات هي: الدرجة الممتازة (الحمالة الكبرى) - الدرجة الأولى (ضابط كبير) - الدرجة الثانية (قائد) - الدرجة الثالثة (ضابط ) - الدرجة الرابعة (فارس).

العاهل المغربي محمد السادس يستقبل بعثة المنتخب المشارك في كأس العالم وأمهات اللاعبين، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (الإنترنت)
العاهل المغربي محمد السادس يستقبل بعثة المنتخب المشارك في كأس العالم وأمهات اللاعبين، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (الإنترنت)
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