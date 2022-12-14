إصابة رومان سايس وأشرف داري بديلا له

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض اللاعب المغربي رومان سايس لإصابة، وخرج على إثرها من المباراة، ليعوضه زميله أشرف داري في الدقيقة 21.

وتحامل سايس على نفسه ليكمل المباراة، لكنه في أول اختبار أمام جيرو لم يستطع إكمال الهجمة لتظهر عليه الإصابة وتمنعه من استكمال المباراة.

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وتعرض رومان إلى إصابة في المواجهة السابقة أمام المنتخب البرتغالي، والتي اضطر للخروج على إثرها وعدم إكمال المباراة، في الدقيقة 57، ليعوضه كذلك زميله أشرف داري، فيما لم يتدرب رومان سايس رفقة المنتخب قبل مباراة فرنسا، إذ اكتفى المدافع بالجري حول الملعب.

تبديل رومان سايس في مباراة منتخب فرنسا بنصف نهائي كأس العالم، 14 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

تبديل رومان سايس في مباراة منتخب فرنسا بنصف نهائي كأس العالم، 14 ديسمبر 2022. (الإنترنت)