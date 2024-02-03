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فوتشيتش يتعهد بمواصلة إرسال مدفوعات إلى صرب كوسوفو بعد حظر العملة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 08:31 صباحا
فوتشيتش يتعهد بمواصلة إرسال مدفوعات إلى صرب كوسوفو بعد حظر العملة
سكان في طوابير أمام مصرف شمال ميتروفيتشا في كوسوفو، 29 نوفمبر 2024. (أ ف ب)
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تعهد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بمواصلة إرسال مدفوعات إلى صرب كوسوفو، بعد فرض حظر على عملة الدينار هذا الأسبوع. 

وجاء تعهد فوتشيتش خلال خطابه المتلفز الأخير الذي انتقد فيه الاضطهاد المزعوم للأقلية الصربية في كوسوفو، متهما حكومة بريشتينا بقمع الصرب. ولم يوضح إن كان سيجرى سداد المدفوعات بعملة الدينار الصربي، وفق وكالة «فرانس برس». 

وأكد فوتشيتش خلال مؤتمر صحفي أن «صربيا لديها الحق في تمويل أنشطة معينة مثل الصحة والتعليم والمعاشات التقاعدية»، وأضاف أن «صربيا ستبحث عن حلول بشأن كيفية دفع الأموال للصرب في كوسوفو».

مخاوف من تأجير التوتر في مناطق الصرب بكوسوفو
ويعيش في كوسوفو حوالى 120 ألف صربي يتركزون بشكل رئيسي في الشمال حول مدينة ميتروفيتشا وفي أكثر من عشر جيوب ذات أغلبية صربية حيث تجد سلطات كوسوفو أحيانا صعوبة في فرض قراراتها. 

وعادة ما يستخدم السكان الصرب في هذه المناطق الدينار الصربي لتسديد مشترياتهم. ويهدد حظره بتأجيج التوتر مجددا في المدن والقرى حيث يعمل كثيرون او عملوا في مؤسسات صربية برواتب او معاشات تقاعدية مسددة بالدينار.  

وأعلنت كوسوفو التي تستخدم اليورو هذا الأسبوع تعليق الحظر على المعاملات بالدينار الصربي، تحت ضغط العديد من الدول الغربية التي ترى في ذلك استفزازا غير ضروري تجاه صربيا، حليفة موسكو. 

وقال نائب رئيس الوزراء بيسنيك بيسليمي إن الحكومة «ملتزمة بفترات انتقالية حتى يتمكن المواطنون من التكيف في أسرع وقت وبأقل قدر ممكن من الإزعاج».

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في 2008، الأمر الذي لم تعترف به بلغراد. وسجلت العلاقات تدهورا أكبر مع تعيين رؤساء بلديات ألبان في مايو في أربع بلدات ذات غالبية صربية في شمال كوسوفو بعدما قاطع الناخبون الصرب الانتخابات المحلية.

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