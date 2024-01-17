الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بكين، الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع العام الماضي بنسبة 5.2%، في واحد من أدنى معدلات النمو الاقتصادي في هذا البلد خلال ثلاثة عقود.

ووضعت بكين نصب عينيها هدفا يبلغ «نحو 5%»، بعدما لم يتعد معدل النمو في 2022 نسبة 3%، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعاني الصين من أزمة عقارية وتباطؤ في الاستهلاك وشكوك في مدى قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على النهوض من تداعيات جائحة «كوفيد». وتؤثر أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين.

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انخفاض عدد سكان الصين للعام الثاني

من جهة ثانية، أظهرت بيانات رسمية نشرت، الأربعاء، أن عدد سكان الصين انخفض في العام 2023 للعام الثاني على التوالي.

وقال المكتب الوطني للإحصاء ومقره في بكين، إن عدد سكان الصين انخفض في 2023 للعام الثاني على التوالي بسبب تباطؤ معدل المواليد في مواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة وتغير السلوكيات الاجتماعية.

وحسب المكتب، فإن عدد سكان الصين بلغ في نهاية العام الماضي 1.409 مليار نسمة، أي بانخفاض قدره نحو مليوني فرد مقارنة بنهاية العام 2022.