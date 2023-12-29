مبيعات «هواوي» الصينية تتحدى العقوبات الأميركية.. وتوقعات بزيادة إيراداتها 9%

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي»، اليوم الجمعة، أنها تمكّنت من الصمود في وجه عاصفة العقوبات الأميركية، مع إعلانها ارتفاع إيراداتها 9 % تقريبا في العام 2023.

وخلال العام الذي أوشط على الانتهاء أطلقت الشركة الصينية هاتفا ذكيا جعل واشنطن تشكك في مدى فعالية القيود المفروضة عليها.

عراقيل أميركية في طريق هواوي حجمت نمو الشركة

وكانت «هواوي»، التي تتخذ مقرا في شنتشن (جنوب)، في قلب منافسة تكنولوجية شديدة بين الصين والولايات المتحدة، مع تحذير واشنطن من أن معدات الشركة قد تستخدم لأغراض التجسس لمصلحة الحكومة الصينية، وهو ما تنفيه المجموعة، حسب وكالة «فرانس برس».

وتسببت العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن على الشركة منذ العام 2019 إلى حرمان «هواوي» من الوصول إلى المكونات والتقنيات الأميركية الصنع، ما أجبرها على تنويع مصادرها.

وقال الرئيس الدوري للشركة، كين هو، في تصريحات لمناسبة العام الجديد اليوم الجمعة: «بعد سنوات من العمل الشاق، تمكنا من الصمود في وجه العاصفة».

99.2 مليار دولار إيرادات

وأضاف أن المجموعة تتوقع في العام 2023 أن تصل إيراداتها إلى أكثر من 700 مليار يوان (99.2 مليار دولار)، بزيادة مقدارها 9% تقريبا عن العام الماضي.

لكنها تبقى أقل بكثير من 891.4 مليار يوان التي حققتها المجموعة في 2020، أي العام السابق لإعلان الشركة تراجعا حادا في مبيعاتها بسبب العقوبات الأميركية.

مع ذلك، يبدو أن الشركة تتعافى مع إعلانها نموا معتدلا في المبيعات للأشهر التسعة الأولى من العام في أكتوبر.

هاتف جديد يثير جدلًا حول جدوى العقوبات الأميركية

وخلال زيارة أجرتها وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، لبكين في أغسطس، أطلقت هواوي هاتفها «مايت 60 برو». وأثار هذا الهاتف، الذي يعمل بشريحة عالية التكنولوجيا منتجة محليا، جدلا حول مدى فعالية العقوبات الأميركية.

وتحاول الولايات المتحدة إقناع الدول الحليفة بحظر «هواوي» من شبكات الجيل الخامس الخاصة بها، قائلة إن بكين قد تستخدم منتجات المجموعة لمراقبة الاتصالات وحركة البيانات في أي بلد.

وفي يونيو، قدّرت المفوضية الأوروبية أن الشركات المورّدة لمعدات الاتصالات الصينية، بما فيها «هواوي»، تشكّل خطرا أمنيا على الاتحاد الأوروبي.

وردّا على القيود الأميركية، انتقدت بكين مرارا ما وصفته بأنه إساءة استخدام واشنطن مفهوم الأمن القومي، لعرقلة الشركات الصينية، والقيام بممارسات تمييزية وغير عادلة.