  • Alwasat News
Atwasat

بيرول بعد «كوب 28»: «لسنا على الطريق الصحيح»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 09:07 صباحا
بيرول بعد «كوب 28»: «لسنا على الطريق الصحيح»
المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في مكتبه في باريس، 14 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أشاد المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، بتبنى دول العالم التخلي عن الوقود الأحفوري خلال مؤتمر «كوب 28»، معتبرا أن الجميع بات قادرًا على مساءلة الحكومات وقطاعات النفط والغاز فيما يتعلق بسياسات الطاقة الخاصة بها.

وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، رأى بيرول أن مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 28» في دبي لم يتناول تمويل تحول الطاقة في دول الجنوب، وهو أمر أساسي لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، وقال في الوقت نفسه: «لسنا على الطريق الصحيح».. وفيما يلي نص الحوار:

♦ كيف تنظر إلى هذا الاتفاق؟ 
♦♦ فور صدور القرار، هنأتُ رئيس مؤتمر «كوب 28»، سلطان الجابر، وكلّ الدول التي عملت جاهدة من أجل تحقيق هذه النتيجة.

أهمّ ما في الأمر هو أن مئتي دولة اتفقت على اتجاه نظام الطاقة العالمي. من الآن فصاعدًا سيتوجب على الحكومات وقطاع الطاقة والاستثمارات أن تقول بوضوح ما الذي ستفعله لتسريع التحول بعيدًا من الوقود الأحفوري في السنوات الست المقبلة، والآن سيكون من حق الجميع أن يسألوا رئيس شركة نفطية أو رئيس حكومة كيف ستسهم قراراته في هذا التحرك. إنها نقطة أساسية، وأنا سعيد بوصولنا إليها.

حددنا خمسة شروط لنجاح مؤتمر الأطراف. ثلاثة منها جرى قبولها، وهي مضاعفة النمو في كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الطاقات المتجددة ثلاثة أضعاف، وتراجع استخدام الوقود الأحفوري. كما تمت مناقشة مسألة الميثان. ما ينقص إلى حد كبير هو كيفية مساعدة الدول النامية على تمويل تحولها إلى الطاقة النظيفة.

♦ لا يضع هذا الاتفاق مسارًا محددًا. كيف يُمكن أن يُترجم في الواقع؟
♦♦ أعتقد أنه يُعطي إشارة لا لبس فيها إلى المستثمرين مفادها: إذا واصلتم الاستثمار في الوقود الأحفوري، فقد تتعرضون لمخاطر تجارية جسيمة. إنها أيضًا إشارة للمستثمرين إلى أن الطاقات النظيفة أكثر ربحية مما يمكن لكثيرين أن يتصوروا.

ليس سكان لندن أو باريس وحدهم من يطلقون ناقوس الخطر بشأن تغير المناخ، إذ يزداد عدد الناس في كل مكان من نيودلهي إلى جاكرتا الذين يرون ارتباط ذلك بالوقود الأحفوري، وسيمثل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لقطاع المحروقات والمستثمرين فيه.

♦ تُسلط الضوء عادة على نقص التمويل للطاقات الخالية من الكربون في البلدان النامية. هل ترى أي تحرك في هذا الاتجاه؟
♦♦ إنها مشكلة كبيرة. في اتفاق باريس (في العام 2015)، وصلت الاستثمارات العالمية في الطاقات النظيفة إلى ألف مليار دولار. هذا العام، وصلت إلى نحو ألفَي مليار.

لكن هذا التقدّم يتعلق بالاقتصادات المتقدمة والصين، فالاستثمارات في سائر أنحاء العالم ثابتة.. صفر نمو! إنها مشكلة يواجهها الجميع، حتى لو وصلت أوروبا مثلًا إلى صفر انبعاثات سيراوح تغير المناخ مكانه في حال حافظت الانبعاثات في الدول الأخرى على مسارها الحالي. الانبعاثات ليس لديها جواز سفر! هذا كان العنصر المفقود من مؤتمر «كوب 28».

♦ هل سيكون هذا الموضوع أكبر قضية خلال «كوب 29»؟
♦♦ سيكون هذا التمويل أولوية رئيسية للوكالة الدولية للطاقة في مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 29»، المحتمل أن يُعقد في باكو. وفيما يخصّ كيفية وضع الآليات المناسبة بدءًا بوسائل خفض تكلفة رأس المال وصولا إلى توفير تمويل ميسر من جانب المؤسسات الدولية، سوف نقترح سلسلة من التوصيات.

♦ يرد تسريع اللجوء إلى الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بين المشاريع الكبرى للدول. هل العالم يسير على الطريق الصحيح؟
♦♦ لسنا على الطريق الصحيح. السؤال الآن هو كيف سيُترجم هذا الهدف إلى إجراءات ملموسة في الدول.

♦ أعرب خبراء عن استيائهم من صمت مؤتمر الأطراف بشأن المواد البلاستيكية التي تستهلك النفط وغياب الإشارة إلى الغاز كطاقة انتقالية. هل يمثل ذلك مشكلة؟
♦♦ لا نرى أن الغاز سيسمح لنا بتحقيق هدف إبقاء الاحترار عند 1.5 درجة مئوية. يجب أن يخفّ وبسرعة. لكن تختلف الحالات، فأوروبا ليست أفريقيا مثلًا.

لكن بالنسبة لي، المعلوم هو أن مئتي دولة وقعت وثيقة لتقول وداعًا للوقود الأحفوري. الاتجاه واضح جدًا ولا طريقة لتغييره حاليًا: فات الأوان وانتهى الأمر!. بالطبع يجرى استخدام الطاقة في البتروكيميائيات. لكن كل شيء عبارة عن طاقة، ولن أحاول التمييز: نحن نتحدث عن نظام الطاقة، وسنحاسب الأشخاص الذين لن يتخذوا قرارات تتماشى مع «كوب 29»، وهذا واضح جدًا بالنسبة إلينا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
كاريكاتير خيري - اختتام مؤتمر المناخ الأممي كوب 28

كاريكاتير خيري - اختتام مؤتمر المناخ الأممي كوب 28
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»

شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا

اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء

الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس

بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل

اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل
مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس

مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس
إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير

إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير
الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة الطفولة

الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة...
مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة

مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة
الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة

الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس

تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»

تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»
شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى

شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى
كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول

كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين

الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري

«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
المركزي الأوروبي يحافظ على ثبات أسعار الفائدة
المركزي الأوروبي يحافظ على ثبات أسعار الفائدة
هل يؤثر اتفاق «كوب28» على صادرات النفط الخليجية؟
هل يؤثر اتفاق «كوب28» على صادرات النفط الخليجية؟
شي: التحديث الصيني سيفيد الشركات الأميركية
شي: التحديث الصيني سيفيد الشركات الأميركية
الدول الفقيرة تحتاج أموالاً لا تقدر عليها لتتحول إلى الطاقة النظيفة
الدول الفقيرة تحتاج أموالاً لا تقدر عليها لتتحول إلى الطاقة ...
استمرار تباطؤ النشاط التجاري بمنطقة اليورو في ديسمبر
استمرار تباطؤ النشاط التجاري بمنطقة اليورو في ديسمبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر...
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج...
تراجع النفط مع استمرار «عدم اليقين» بشأن تخفيضات إمدادات «أوبك بلس»
تراجع النفط مع استمرار «عدم اليقين» بشأن تخفيضات إمدادات ......
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار...
خسائر جديدة لأسعار النفط العالمية.. تراجع خام «برنت» مع مخاوف العرض والطلب
خسائر جديدة لأسعار النفط العالمية.. تراجع خام «برنت» مع ......
المزيد
بيرول بعد «كوب 28»: «لسنا على الطريق الصحيح»
بيرول بعد «كوب 28»: «لسنا على الطريق الصحيح»...
شركة «هاباغ - لويد» الألمانية للنقل تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر حتى الإثنين
شركة «هاباغ - لويد» الألمانية للنقل تعلق مرور سفنها في البحر......
شركة «مايرسك» للنقل البحري تعلن تعليق مرور سفنها عبر باب المندب
شركة «مايرسك» للنقل البحري تعلن تعليق مرور سفنها عبر باب ......
استمرار تباطؤ النشاط التجاري بمنطقة اليورو في ديسمبر
استمرار تباطؤ النشاط التجاري بمنطقة اليورو في ديسمبر...
الدول الفقيرة تحتاج أموالاً لا تقدر عليها لتتحول إلى الطاقة النظيفة
الدول الفقيرة تحتاج أموالاً لا تقدر عليها لتتحول إلى الطاقة ......
المزيد